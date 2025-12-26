'अमन' बनकर हिंदू छात्रा से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती...राज खुलने पर किया ब्लैकमेल, बजरंग दल ने जमकर की धुनाई

जागण संवाददाता, बिजनौर। एक मुस्लिम युवक ने अमन बनकर हिंदू छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने की प्रयास किया। भेद खुलने पर आरोपित ने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। छात्रा की शिकायत पर स्वजन व हिंदू संगठन के लोगों ने उसे गुरुवार को पकड़ लिया।

उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की पिता की तहरीर पर आरोपित वसीम के खिलाफ शहर कोतवाली में छेड़छाड़ व ब्लैकमेल करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर की काजीपाड़ा की रहने वाले युवती एक कॉलेज में पढ़ती है। एक साल पहले अमन नाम की इंस्टाग्राम आईडी से उसके पास दोस्ती करने का मैसेज भेजा गया। इंस्टाग्राम पर दोस्त बनने के बाद वर्धमान कॉलेज के पास छात्रा से मुलाकात की। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि उक्त युवक अमन नहीं बल्कि समीर उर्फ वसीम है।

छात्रा ने उससे किनारा कर लिया। वह रास्ते में रोककर उसे परेशान करने लगा। शारीरिक संबंध बनाने का दवाब बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर स्क्रीनशॉट और फोटो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देने लगा। अब वह छात्रा को कृष्णा कॉलेज के पास एकांत में बुला रहा था। पीड़िता ने इसकी सूचना स्वजन व बजरंग दल को दी। योजना के तहत स्वजन व हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। उसे गुरुवार दोपहर नूरपुर रोड पर दबोच लिया। इस दौरान लोगों ने उसे जमकर धुना।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे थाने ले गई। पकड़ा गया युवक शहर कोतवाली के गांव सिरधनी निवासी 32 वर्षीय वसीम पुत्र हैदर है। बजरंग दल के जिला संयोजक ने बताया कि वसीम 'अमन' और समीर नाम से इंस्टाग्राम पर कई आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का प्रयास करता था।