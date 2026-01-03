रिटायर्ड शिक्षिका से 29 लाख की साइबर ठगी का कंबोडिया से कनेक्शन, वहीं से आई थी वीडियो काॅल

जागरण संवाददाता, बिजनौर। सेवानिवृत्त शिक्षिका से 29 लाख की साइबर ठगी के तार कंबोडिया से जुड़ रहे हैं। अभी तक की जांच में सामने आया है कि पीड़िता को वीडियो काॅल कंबोडिया से की गई थी। वहीं खातों का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। ठगी की रकम मुंबई और दिल्ली के बैंक खातों में गई है। साइबर टीम जल्द ही दिल्ली और मुंबई पहुंचकर खातों की पूरी तरह पड़ताल करेगी।

नजीबाबाद मुहल्ला हवेलीतलां निवासी 63 वर्षीय तोजीहा सुल्ताना 2022 में शिक्षिका के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। पीड़िता से साइबर ठगों ने 24 से 30 दिसंबर के बीच वीडियो काल कर मनी लान्ड्रिंग में फंसने का डर दिखाकर 29 लाख रुपये ठग लिए थे। पीड़िता की तहरीर साइबर थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

साइबर ठगों को पकड़ने के लिए तीन टीमें लगाई गई है। टीम ने बैंक खातों का रिकार्ड खंगाला है। चेक के माध्यम से 25 लाख रुपये जिस खाते में गया है कि वह दिल्ली का है। यूपीआइ से पांच ट्रांजेक्शन हुई है। वे खाते मुंबई के पते पर है। टीमें दिल्ली और मुंबई पहुंचकर खातों के बारे में विस्तार से जानकारी लेगी। साइबर अपराधियों के मोबाइल नंबर और वीडियो कॉल करने वाले के आईपी एड्रेस तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है।

अभी तक पता चला है कि पीड़िता को कंबोडिया से वीडियो काॅल की गई थी। आइपी एड्रेस से पूरी जानकारी ली जा रही है। एएसपी सिटी कृष्ण गोपाल ने बताया कि टीमें जांच का रही है। जल्द ही ठगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों से अपील है कि इस तरह की काल को गंभीरता से न लें। पहले सूचना को कंफर्म करें।

कारोबारी को दुष्कर्म के मामले में फंसाने का डर दिखाकर 31 लाख ठगने के आरोप में पति-पत्नी पर मुकदमा जागरण संवाददाता, बिजनौर। कारोबारी को दुष्कर्म के आरोप में फंसाने का डर दिखाकर 31 लाख रुपये ठग लिए गए। स्योहारा थाना क्षेत्र के पाईन्दापुर निवासी प्रिंस ने शहर कोतवाली में दस दिसंबर को आदर्शनगर निवासी युवक और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि दंपती उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने का डर दिखाकर 31 लाख रुपये ठग लिए। मई में महिला की ओर से शहर कोतवाली में प्रार्थनापत्र दिया गया।