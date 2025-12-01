Bijnor Crime: बंद मकान पर चोरों ने बोला धावा, 25 लाख के जेवर लेकर हुए फरार

संवाद सूत्र जागरण, बिजनौर। बंद मकान से 20 तौले सोने के आभूषण चोरी हो गए। पुलिस व फोरेसिंक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। चोरी की घटना से लोग दहशत में हैं। पहले भी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो चुकी है।

मुहल्ला मुफ्तियान निवासी मुहम्मद आजम देहरादून में चालक है। वह परिवार सहित देहरादून में ही रहता है, जबकि एक बेटा समीर धामपुर में रहता है। किरतपुर के मकान के बाहर के हिस्से में इमरान और बंटी नामक दो किरायेदार रहते हैं। अंदर उनका मकान बंद है।

20 तौले सोने के आभूषण चोरी रविवार की सुबह लगभग 11 बजे मुहम्मद आजम ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके बंद मकान से करीब 25 लाख रुपये कीमत के 20 तौले सोने के आभूषण चोरी हो गए। उसने चोरी की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस में हलचल मच गई। सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह और एसओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

आजम ने बताया कि उसका पुत्र अनस शनिवार की शाम चार बजे किरतपुर आया, तब जेवर चोरी का पता चला। सूचना पर वह भी रात में ही 11 बजे किरतपुर पहुंच गया। अंदर देखने पर पता चला कि आभूषण गायब थे। आजम ने पुलिस को बताया कि गत पिछले रविवार को ही वह अपने दो दोस्तों के साथ यहां रहकर गया था।