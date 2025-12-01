Language
    Bijnor Crime: बंद मकान पर चोरों ने बोला धावा, 25 लाख के जेवर लेकर हुए फरार

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:47 AM (IST)

    बिजनौर में एक बड़ी चोरी हुई। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया और 25 लाख रुपये के जेवर चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।

    किरतपुर में बंद मकान में चोरी की जांच करते सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह।

    संवाद सूत्र जागरण, बिजनौर। बंद मकान से 20 तौले सोने के आभूषण चोरी हो गए। पुलिस व फोरेसिंक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। चोरी की घटना से लोग दहशत में हैं। पहले भी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो चुकी है।

    मुहल्ला मुफ्तियान निवासी मुहम्मद आजम देहरादून में चालक है। वह परिवार सहित देहरादून में ही रहता है, जबकि एक बेटा समीर धामपुर में रहता है। किरतपुर के मकान के बाहर के हिस्से में इमरान और बंटी नामक दो किरायेदार रहते हैं। अंदर उनका मकान बंद है।

    20 तौले सोने के आभूषण चोरी 

    रविवार की सुबह लगभग 11 बजे मुहम्मद आजम ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके बंद मकान से करीब 25 लाख रुपये कीमत के 20 तौले सोने के आभूषण चोरी हो गए। उसने चोरी की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस में हलचल मच गई। सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह और एसओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    आजम ने बताया कि उसका पुत्र अनस शनिवार की शाम चार बजे किरतपुर आया, तब जेवर चोरी का पता चला। सूचना पर वह भी रात में ही 11 बजे किरतपुर पहुंच गया। अंदर देखने पर पता चला कि आभूषण गायब थे। आजम ने पुलिस को बताया कि गत पिछले रविवार को ही वह अपने दो दोस्तों के साथ यहां रहकर गया था।

    पुलिस की पूछताछ जारी

    पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीओ नितेश कुमार सिंह ने बताया कि मकान स्वामी आजम को चोरी का पता शनिवार की शाम चार बजे लगा था, लेकिन उसने पुलिस को रविवार की सुबह 11 बजे सूचित किया। घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। मकान मलिक के पुत्र समीर को धामपुर से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। चोरी का जल्द ही राजफाश किया जाएगा।

