बिजनौर में सबसे ठंडा दिन रहा रविवार, तापमान 3.4 डिग्री तक गिरा; फसलों को नुकसान की आशंका

जागरण संवाददाता, बिजनौर। रविवार को महीने भर बाद पाले ने फिर से वापसी की है। खेतों में पाले की परत जमी रही। पाले ने पाला पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया। रविवार इस सर्दी का सबसे ठंडा दिन रहा। सुबह को धूप निकली लेकिन बाद में कोहरे और शीतलहर ने जिले को घेर लिया।

पूरा दिन हाड़ कंपाने वाली ठंड रही। हालांकि बादल छाने के बाद भी अब बरसात होने की संभावना बहुत कम रह गई हैं। बरसात अगर होती है तो यह फसलों को बहुत लाभ देगी। नए साल के पहले तीन दिन हाड़ कंपाने वाली ठंड के नाम रहे। बादल, कोहरा और शीतलहर ने एक मिनट के लिए ठंड से राहत नहीं लेने दी। तीन दिन में सूरज नाम के लिए भी नहीं निकला। रविवार सुबह बहुत कम कोहरा था और बादल भी छंट चुके थे लेकिन खेतों में पाले की सफेद चादर गन्ने की पत्ती पर बिछी हुई थी।

पाले की वजह से सुबह को हाथ-पैर ठंड की वजह से एकदम सुन्न ही रहे। हालांकि सुबह लगभग आठ साढ़े आठ बजे तक धूप निकल आई। धूप निकलने पर थोड़ी राहत मिली लेकिन 11 बजे तक बादलों ने फिर से आसमान को घेर लिया और शीतलहर भी लोगों को कंपाने के लिए मैदान में उतर आई।

इसके बाद तो पूरा दिन बस शीतलहर और बादलों का ही बोलबाला रहा। पूरा दिन शीतलहर हाड़ कंपाते रही। बादल भी थाेड़ी बहुत देर के लिए ही निकले। शनिवार को न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस था जो रविवार को गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक रह गया।