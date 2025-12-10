Language
    Bijnor: पहली पीढ़ी में नहीं थी बेटी...मनोकामना के बाद घर में आई लक्ष्मी तो परिवार ने पूरे गांव में बांटी मिठाइयां, मनाया जश्न

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    बिजनौर में एक ग्रामीण ने बेटी पैदा होने पर गांव में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाईं। नन्हीं परी के घर में आने को लक्ष्मी का रूप माना है। पूरा परिवार घर ...और पढ़ें

    Hero Image

    ग्राम नेकपुर में पैदा हुई नवजात कन्या अपनी दादी कुंती देवी की गोद में।

    संवाद सहयोगी जागरण, बिजनौर। बेटा-बेटी एक समान की सकारात्मक सोच के साथ ग्राम नेकपुर निवासी एक ग्रामीण ने बेटी पैदा होने पर गांव में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाईं। नन्हीं परी के घर में आने को लक्ष्मी का रूप माना है।

    नगीना देहात थाना क्षेत्र के ग्राम नेकपुर निवासी चंदर सिंह के पुत्र रोबिन सिंह ने अपनी पत्नी सोना को प्रसव के लिए नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पूरा परिवार घर में बेटी आने की कामना कर रहा था।

    मंगलवार को जैसे ही सोना ने एक बेटी को जन्म दिया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादा चंदर सिंह, दादी कुंती एवं पिता रोबिन सिंह ने घर में लक्ष्मी स्वरूपा नन्ही परी के आने पर खुशियां मनाईं और गांव में मिठाइयां बांटी।

    दादा चंदर सिंह का कहना है कि अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। आजकल लड़कियां लड़कों से कहीं अधिक पढ़ाई-लिखाई कर अपने माता-पिता का नाम रोशन करती हैं।

    उनके लिए लड़की-लड़का एक समान हैं। उनकी पहली पीढ़ी में कोई लड़की नहीं है। दूसरी पीढ़ी में एक कन्या ने जन्म लिया। इससे पूरा परिवार काफी खुश है। ग्रामीण भी चंदर सिंह के परिवार की काफी प्रशंसा कर रहे हैं।

