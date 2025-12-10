Bijnor: पहली पीढ़ी में नहीं थी बेटी...मनोकामना के बाद घर में आई लक्ष्मी तो परिवार ने पूरे गांव में बांटी मिठाइयां, मनाया जश्न

संवाद सहयोगी जागरण, बिजनौर। बेटा-बेटी एक समान की सकारात्मक सोच के साथ ग्राम नेकपुर निवासी एक ग्रामीण ने बेटी पैदा होने पर गांव में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाईं। नन्हीं परी के घर में आने को लक्ष्मी का रूप माना है।

नगीना देहात थाना क्षेत्र के ग्राम नेकपुर निवासी चंदर सिंह के पुत्र रोबिन सिंह ने अपनी पत्नी सोना को प्रसव के लिए नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पूरा परिवार घर में बेटी आने की कामना कर रहा था।

मंगलवार को जैसे ही सोना ने एक बेटी को जन्म दिया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादा चंदर सिंह, दादी कुंती एवं पिता रोबिन सिंह ने घर में लक्ष्मी स्वरूपा नन्ही परी के आने पर खुशियां मनाईं और गांव में मिठाइयां बांटी।