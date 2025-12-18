Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजनौर में बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कोहरे के कारण एक बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हो गईं। यह घटना घने कोहरे के चलत ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिला अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए आ रही छात्राओं की बस घने कोहरे में ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हो गईं। सभी को जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का उपचार चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी की एएनएम व जीएनएम की छात्राओं की जिला मेडिकल अस्पताल में इंटर्नशिप चल रही है। गुरुवार को कॉलेज की बस से लगभग 15 छात्राएं जिला मेडिकल कॉलेज आ रहीं थीं। मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे पर बैराज के पुल से आगे उनकी बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा टकराई।

    हादसे में बस में सवार छात्राओं में डर के मारे चीख पुकार मच गई। हादसे में संध्या, रूचिका, गीतांशु, प्रज्ञा, तनीषा व सरल चोटिल हो गईं। बस का चालक सभी छात्राओं को जिला मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां घायल छात्राओं का उपचार चल रहा है।

    जिला मेडिकल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. यागवेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी छात्रा को गंभीर चोट नहीं आई है। सूचना मिलने पर कॉलेज प्रशासन की ओर से शिक्षक भी जिला मेडिकल अस्पताल पहुंचे और छात्राओं को हिम्मत बंधाई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने और कोहरे के कारण हादसा हुआ। किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

    यह भी पढ़ें- ट्रेन का इंजन बनेगा स्वाद का ठिकाना, यूपी के इस जिले में बनेगा देश का पहला 'लोको रेस्टोरेंट'