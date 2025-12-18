बिजनौर में बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिला अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए आ रही छात्राओं की बस घने कोहरे में ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हो गईं। सभी को जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का उपचार चल रहा है।

भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी की एएनएम व जीएनएम की छात्राओं की जिला मेडिकल अस्पताल में इंटर्नशिप चल रही है। गुरुवार को कॉलेज की बस से लगभग 15 छात्राएं जिला मेडिकल कॉलेज आ रहीं थीं। मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे पर बैराज के पुल से आगे उनकी बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा टकराई।

हादसे में बस में सवार छात्राओं में डर के मारे चीख पुकार मच गई। हादसे में संध्या, रूचिका, गीतांशु, प्रज्ञा, तनीषा व सरल चोटिल हो गईं। बस का चालक सभी छात्राओं को जिला मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां घायल छात्राओं का उपचार चल रहा है।