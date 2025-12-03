Language
    Bijnor Accident: डीसीएम, पिकअप और बाइक आपस में भिड़े, 3 की मौत

    By Rahul Shyam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:27 AM (IST)

    बिजनौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना डीसीएम, पिकअप और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर के कारण हुई। पुलिस घटनास्थल पर प ...और पढ़ें

    शेरकोट में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त डीसीएम।

    संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे पर थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव मुबारकपुर कुंडा के पास मंगलवार सुबह दो मालवाहक वाहन (डीसीएम व पिकअप) और बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। जिसमें बाइक सवार दो युवक व एक मालवाहक वाहन (पिकअप) के चालक की मौत हो गई।

    जबकि घटना के बाद डीसीएम का चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस समय हाईवे पर रामगंगा नदी के पुराने पुल की मरम्मत के कार्य के चलते हाईवे को वन-वे किया गया है। इसी कारण आमने-सामने की टक्कर हुई।

    मंगलवार सुबह लगभग साढ़े सात बजे भूतपुरी से शेरकोट की ओर एक बाइक पर दो युवक 30 वर्षीय रंजीत पुत्र रामशंकर व उसका दोस्त आदित्य मोहन उर्फ लल्ला पुत्र भैयालाला निवासीगण गांव बिछवी, थाना निघासन, जिला लखीमपुर खीरी धामपुर की ओर जा रहे थे। जबकि उनके पीछे मालवाहक वाहन (पिकअप) चल रहा था।

    दोनों मालवाहक वाहनों के बीच में दब गई बाइक

    जिसे चालक 40 वर्षीय फिरोज अहमद मोहम्मद उमर निवासी नई बस्ती, थाना जसपुर उत्तराखंड चला रहा था। जब बाइक और पिकअप गांव मुबारकपुर कुंडा के पास पहुंचे तो सामने से आए मालवाहक वाहन डीसीएम से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों मालवाहक वाहनों के बीच में बाइक दब गई।

    हादसे में बाइक सवार रंजीत, आदित्य और पिकअप का चालक फिरोज गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि डीसीएम का चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। हादसे के दौरान डीसीएम अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर की रेलिंग से टकराई, जिससे काफी दूरी की रेलिंग टूट गई। जबकि पिकअप भी पलट गया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनाें को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के स्वजन को सूचना दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दोनाें बाइक सवारों ने हैलमेट पहन रखे थे।

    थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि तीनों मृतकों के स्वजन ने संयुक्त रूप से तहरीर दी है, जिसके आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डीसीएम चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।


    दोनों युवक छुट्टी के बाद हरिद्वार जा रहे थे

    घटना की सूचना पर मंगलवार दोपहर लखीमपुर खीरी व हरिद्वार से बाइक सवार दोनों युवकों के स्वजन पहुंचे। मृतक आदित्य के जीजा दीपक कुमार ने बताया कि रंजीत व आदित्य गांव बिछवी में आसपास ही रहते हैं। दोनों हरिद्वार की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, इसी शनिवार को दोनों गांव आए थे।

    जहां से साेमवार देर रात हरिद्वार के लिए निकले थे। दोनों युवक अविवाहित हैं। वहीं पिकअप चालक फिरोज पिकअप में लकड़ियां भरकर धामपुर जा रहा था। घटना से तीनों परिवारों में कोहराम मच गया।

