    फर्जी स्वास्थ्य बीमा कर हड़पे 32 लाख रुपये, कूटचरित दस्तावेज के सहारे करते थे फर्जीवाड़ा

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:12 PM (IST)

    बिजनौर में फर्जी स्वास्थ्य बीमा के नाम पर 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जालसाज गिरोह कूटचरित दस्तावेजों का सहारा लेकर लोगों को ठग रह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। कूटचरित दस्तावेज के सहारे भोले-भाले लोगों का फर्जी स्वास्थ्य बीमा कराकर 32 लाख रुपये ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के माध्यम से बिजनौर और अमरोहा जिले में चार-चार केसों में इस तरह से रकम निकाली जा चुकी है। छह मामलों में रकम निकालने की प्रक्रिया चल रही थी।

    यह फर्जीवाड़ा मुख्य आरोपित कंपनी के कोरियर, अधिवक्ता और एजेंट के माध्यम से किया जाता था। आरोपित गांव में ऐसे व्यक्ति की तलाश करते थे, जो गंभीर रूप से बीमार है। उनका बीमा कराकर खाते खुलवा लेते थे और चेक बुक अपने पास रखते थे। मौत के बाद कंपनी से बीमा कैंसिल करा लेते थे और इसके बाद उपभोक्ता फोरम से उसे पास करा देते थे। पुलिस ने दंपती नवाब अली और उसकी पत्नी रुखशी अंजुम निवासी पेली थान मंडी धनौरा को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।