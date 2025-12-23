बिजनौर में बनेगा अत्याधुनिक एबीसी सेंटर, आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर लगेगी रोक

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पालिका प्रशासन एवं जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएनडीएस ने आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने को जिला मुख्यालय पर एबीसी सेंटर बनाए जाने के लिए बैराज मार्ग पर भूमि चिन्हित की है। अब पालिका काे उक्त भूमि का आवंटन कराने के लिए राजस्व विभाग को डिमांड भेजनी है। उधर कार्यदायी संस्था के अधिकारी एबीसी सेंटर निर्माण की कार्ययाेजना तैयार करने में जुटे हुए है। इस एबीसी सेंटर में अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर के अलावा उनके ठहराव और खान-पान की व्यवस्था की जाएगी।

