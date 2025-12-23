Language
    बिजनौर में बनेगा अत्याधुनिक एबीसी सेंटर, आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर लगेगी रोक

    By Rajnarayan Kaushik Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:23 AM (IST)

    बिजनौर में आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पालिका प्रशासन और जल निगम द्वारा एबीसी सेंटर बनाया जाएगा। बैराज मार्ग पर भूमि चिन्हित की गई ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। पालिका प्रशासन एवं जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएनडीएस ने आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने को जिला मुख्यालय पर एबीसी सेंटर बनाए जाने के लिए बैराज मार्ग पर भूमि चिन्हित की है।

    अब पालिका काे उक्त भूमि का आवंटन कराने के लिए राजस्व विभाग को डिमांड भेजनी है। उधर कार्यदायी संस्था के अधिकारी एबीसी सेंटर निर्माण की कार्ययाेजना तैयार करने में जुटे हुए है। इस एबीसी सेंटर में अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर के अलावा उनके ठहराव और खान-पान की व्यवस्था की जाएगी।

    उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद लोगों पर लगातार हमलावर हो रहे आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन करने के लिए शासन ने जिला प्रशासन को आदेश-निर्देश जारी किए हैं।

    इसके बाद जिला मुख्यालय की पालिका परिषद बिजनौर में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए एबीसी सेंटर (एनिमल बर्थ कंट्रोल) बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 15 दिसंबर को मुरादाबाद मंडल से जल निगम की निर्माण इकाई सीएनडीसी और पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने बैराज रोड स्थित ग्राम फरीदपुर काजी में एबीसी के लिए भूमि चिंहित की। बताते हैं कि पालिका प्रशासन को उक्त भूमि क आवंटन के लिए राजस्व विभाग को डिमांड भेजनी है।

    1500 वर्ग मीटर में बनेगा एबीसी सेंटर

    जलनिगम के सूत्रों के अनुसार आवारा कुत्तों काे नियंत्रित करने के लिए जिला मुख्यालय पर 1,500 वर्ग मीटर में बनाए जाने वाले एबीसी सेंटर में अत्याधुनिक ऑपरेटर थियेटर, कुत्तों को भर्ती करने के लिए वार्ड, कुत्तों के सामुदायिक एवं सिंगल ठहराव को कमरे, स्टोर, रसाेई एवं केयर टेकर के लिए आवास, पशु शल्य चिकित्सक की ओपीडी बनाई जाएगी। इस संबंध में सीएनडीएस के सहायक अभियंता अभिषेक पांडेय के अनुसार भूमि मिलते ही डीपीआर का काम पूरा कर मंजूरी के लिए शासन काे भेजा जाएगा।

    बिजनौर मुख्यालय पर आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। जमीन चिंहित कर ली गई है। जमीन आवंटित होते ही एबीसी का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

                                                                विकास कुमार, अधिशासी अधिकारी, पालिका परिषद बिजनौर।