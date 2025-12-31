पूर्वोत्तर रेलवे ने 24 ट्रेनों के समय में किया बदलाव, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया टाइम टेबल

जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। पूर्वोत्तर रेलवे ने 01 जनवरी, 2026 से ज्ञानपुर रोड होकर चलने वाली 24 गाड़ियों के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन, प्रस्थान के समय में बदलाव कर दिया है। यह जानकारी वाराणसी रेल मंडल के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी। बताया 15125 बनारस-पटना एक्सप्रेस बनारस से निर्धारित समय सुबह 06.20 बजे के स्थान पर 06.15 बजे प्रस्थान करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

20933 उधना-दानापुर एक्सप्रेस बनारस से सुबह 04.55 बजे के स्थान पर 04.45 बजे छूटेगी। 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस बनारस से सुबह 07.25 बजे के स्थान पर 07.03 बजे छूटेगी।19167 अहमदाबाद- वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से सुबह 10.15 बजे के स्थान पर 10.00 बजे आएगी।