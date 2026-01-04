Language
    भदोही में एमबीएस अस्पताल में बनेगा इंटर पंपिंग स्टेशन, तैयार हुई कार्ययोजना

    By Ravindra Nath Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:44 PM (IST)

    भदोही के राजकीय अस्पताल में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए मिनी इंटर पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) बनाने की योजना अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी के निर्देश ...और पढ़ें

    एमबीएस अस्पताल में बनेगा इंटर पंपिंग स्टेशन।

    जागरण संवाददाता, भदोही। जनपद के सर्वाधिक ओपीडी वाले महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल को जलजमाव से मुक्त करने के लिए लंबे समय से चल रही कवायद अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा जल निगम से कार्ययोजना तैयार करा लिया गया है।

    अस्पताल परिसर में मीनी इंटर पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) बनाने की योजना को जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। ताकि बारिश के दौरान अस्पताल परिसर में जलजमाव न हो।

    बारिश के दौरान पूरा अस्पताल जलमग्न हो गया था। ओपीडी कक्षों, वार्डों से लेकर एक्सरे व पैथोलाजी कक्ष में पानी भर गया था। इसके चलते एक सप्ताह तक अस्पताल की ओपीडी ठप रही। यह मामला लखनऊ तक पहुंच गया था। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की काफी किरकिरी हुई थी।

    समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने पालिका को जलनिकासी की स्थाई व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। इस क्रम में नगर पालिका ने जलनिगम (शहरी क्षेत्र) से कार्ययोजना तैयार करा लिया गया है। जल्द ही जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे शासन में प्रेषित किया जाएगा।

    भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में जलनिकासी प्रबंध न होने के कारण बारिश होते ही पूरा अस्पताल परिसर जलमग्न हो जाता है। सड़क की सतह से अस्पताल परिसर की सतह उंची होने के कारण परिसर की निकासी नहीं हो पाती।

    इस बार बारिश अधिक बारिश होने के कारण जुलाई से अगस्त तक जलजमाव के कारण कई बार ओपीडी प्रभावित हुई। एक बार तो इतनी अधिक बरसात हुई कि भूतल के समस्त पटल जलमग्न हो गए थे। भर्ती रोगियों को सीएचसी में स्थानांतरित करना पड़ा था। तीन दिन तो पूरी तरह ओपीडी ठप रही।

    जबकि एक सप्ताह तक अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था छिन्न भिन्न रहा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पालिका ने जैसे जैसे निकासी कराई थी। समस्या को गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी ने अस्पताल की जलनिकासी समस्या का स्थाई समाधान करने का निर्देश दिया था।

    तैयार हो चुकी है कार्ययोजना

    जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जल निगम के अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण कर मीनी आईपीएस निर्माण कराने का सुझाव दिया था। इसके लिए कार्ययोजना तैयार हो गई है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे शासन में प्रेषित कर दिया जाएगा। अगले साल बारिश का सीजन शुरू होने से पहले पहले आईपीएस तैयार करा लिया जाएगा। -धर्मराज सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद भदोही।