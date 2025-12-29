Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भदोही में एक ही रात चोरों ने पांच प्रतिष्ठानों का तोड़ा ताला, मचा हड़कंप

    By Jaleel Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    भदोही में रविवार रात अज्ञात चोरों ने बघेल कटरा स्थित पांच प्रतिष्ठानों के ताले तोड़ दिए। अवध नर्सिंग होम, सुजाता ऑटो पार्ट्स, अवध पैथोलॉजी, पप्पू बैटर ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक ही रात चोरों ने पांच प्रतिष्ठानों का तोड़ा ताला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। गोपीगंज नगर मे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बस स्टैंड के समीप बघेल कटरा में रविवार की रात मुख्य गेट का ताला तोड़ कर घुसे अज्ञात चोर एक के बाद एक पांच प्रतिष्ठानों का ताला तोड़ दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार उमेश सिंह बघेल के कटरे में स्थित अवध नर्सिंग होम, सुजाता ऑटो पार्ट्स, अवध पैथोलॉजी, पप्पू बैटरी मिस्त्री एवं नावेल्टी चिकन के प्रतिष्ठान को चोरों ने निशाना बनाया।

    चोर अवध नर्सिंग होम, आटो पार्ट्स और अवध पैथोलॉजी में घुसकर काउंटर के ड्रावर व लोहे की आलमारी को भी तोड़ डाला तथा सामान बिखेर दिया, हालांकि किसी भी प्रतिष्ठान से चोरी की पुष्टि नहीं हो सकी है।

    वहीं पप्पू बैटरी मिस्त्री और नावेल्टी चिकन की दुकानों के ताले भी क्षतिग्रस्त पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही कटरा मालिक ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पीआरबी पुलिस और स्थानीय चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच-पड़ताल में जुट गई।

    एक ही रात में पांच प्रतिष्ठानों के ताले टूटने की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।