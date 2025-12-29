भदोही में एक ही रात चोरों ने पांच प्रतिष्ठानों का तोड़ा ताला, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। गोपीगंज नगर मे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बस स्टैंड के समीप बघेल कटरा में रविवार की रात मुख्य गेट का ताला तोड़ कर घुसे अज्ञात चोर एक के बाद एक पांच प्रतिष्ठानों का ताला तोड़ दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

जानकारी के अनुसार उमेश सिंह बघेल के कटरे में स्थित अवध नर्सिंग होम, सुजाता ऑटो पार्ट्स, अवध पैथोलॉजी, पप्पू बैटरी मिस्त्री एवं नावेल्टी चिकन के प्रतिष्ठान को चोरों ने निशाना बनाया।

चोर अवध नर्सिंग होम, आटो पार्ट्स और अवध पैथोलॉजी में घुसकर काउंटर के ड्रावर व लोहे की आलमारी को भी तोड़ डाला तथा सामान बिखेर दिया, हालांकि किसी भी प्रतिष्ठान से चोरी की पुष्टि नहीं हो सकी है।

वहीं पप्पू बैटरी मिस्त्री और नावेल्टी चिकन की दुकानों के ताले भी क्षतिग्रस्त पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही कटरा मालिक ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पीआरबी पुलिस और स्थानीय चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच-पड़ताल में जुट गई।