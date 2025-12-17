Bhadohi Crime: 3.78 क्विंटल गांजे के साथ एटा का तस्कर गिरफ्तार, भुवनेश्वर से गांजा लेकर जा रहा था बरेली
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ और ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज की टीम ने मंगलवार को गोपीगंज पुलिस के सहयोग से तीन क्विंटल 78 किलो गांजे के साथ एटा के जैथरा थाना के ढीपा गांव के तस्कर सोनपाल उर्फ को चकपड़ौना में एक ढाबा के पास से गिरफ्तार किया।
वह ओडिशा के भुवनेश्वर से कंटेनर में गांजा लेकर बरेली पहुंचाने जा रहा था। ऑपरेशन यूनिट प्रयागराज के उप निरीक्षक मनीष सिंह की तहरीर पर गोपीगंज कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स की मेरठ यूनिट को सूचना मिली कि वाराणसी-प्रयागराज हाईवे से भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। यूनिट की सूचना पर प्रयागराज टीम भी सक्रिय हो गई। दोनों टीमों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से हाईवे से गुजर रहे कंटेनरों की जांच की।
इसी दौरान दक्षिणी लेन पर एक ढाबा के पास कंटेनर को रोका तो उसमें 20 बोरों में गांजा भरा था। पुलिस टीम कंटेनर व चालक सोनपाल को गोपीगंज कोतवाली लेकर आई। यहां वजन कराने पर तीन कुंतल 78 किलो गांजा मिला। पूछताछ में सोनपाल ने बताया उसे 2023 में 370 किलो गांजे के साथ ददरी पुलिस ने पकड़ा था और जेल भेजा था।
जेल से छूटने के बाद उसकी मुलाकात सलीम से हुई। उसने पड़ोस के गांव धरौली के चमन खान से मिलवाया। चमन के ओडिशा के गांजा तस्करों से अच्छे संबंध हैं। उसने उसे भुवनेश्वर भेजा। 13 दिसंबर को भुवनेश्वर से गांजा ट्रक कंटेनर लोड कराया।
कंटेनर को वहीं छोड़कर वह सलीम के कहे अनुसार ब्रह्मपुर पहुंचा, वहां उसे लाल रंग की वैगनआर कार से राजू मिला था। उसने रायगढ़ जाने वाली सड़क पर वहीं ट्रक कंटेनर सौंप दिया। फोन पर सलीम और चमन खान ने कहा कि कंटेनर में बरेली के खालिक का गांजा है। इसे सही सलामत पहुंचाने पर वह एक लाख रुपये देगा। उसने कुछ रुपये एडवांस भी दिए थे।
