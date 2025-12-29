Language
    भिवानी पुलिस ने नींद की दवा के अवैध उत्पादन में ऊंज थाना के भैरापुर गांव का अखिलेश मौर्य भी शाम‍िल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    भदोही के ऊंज थाना क्षेत्र के भैरापुर गांव निवासी अखिलेश मौर्य को भिवानी, हरियाणा में नींद की दवा एज्प्राजाेलम के अवैध उत्पादन में शामिल होने के आरोप म ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऊंज थाना के भैरापुर गांव निवासी अखिलेश मौर्य भी शामिल पाया गया।

    जागरण संवाददाता, भदाेही। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र भिवानी हरियाणा में गुजरात एटीएस, जयपुर एसओजी और भिवानी पुलिस ने नींद की दवा एज्प्राजाेलम के अवैध उत्पादन में जिस फैक्ट्री में छापा मारा, उसमें भदाेही जिले के ऊंज थाना के भैरापुर गांव निवासी अखिलेश मौर्य भी शामिल पाया गया।

    उसकी गिरफ्तारी की सूचना घर पहुंच गई लेकिन स्वजन कुछ बाेलने को तैयार नहीं। पड़ोस के बंशीधर मौर्य ने बताया कि उसे इंटर की पढ़ाई विभूतिनारायण राजकीय इंटर कालेज ज्ञानपुर में की, उसके बाद काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से कैमेस्ट्री से एमएससी की। इसके बाद पिपरी रणई भदोही निवासी उसके बुआ लड़के माध्यम से उसे कंपनी में नौकरी मिल गई।

    वह पत्नी प्रियंका मौर्या व दो बेटियों के साथ भिवानी में ही रहता है। चार भाइयों में वह दूसरा नंबर का है। उसके बड़े भाई मनोज मौर्य अमदाबाद, तीसरे नंबर का भाई शरद कुमार मौर्य गुजरात में नौकरी करते हैं। सबसे छोटा भाई आशुतोष घर पर पिता पारसनाथ के साथ खेती-बाड़ी का काम करता है।

    इनके पास चार-पांच बीघा खेत है, घर में ट्रैक्टर और बोलेरो कार है। रहन-सहन ठीक है। आसपास के लोगों ने बताया कि पूरा परिवार शांत स्वभाव व मिलनसार है। परिवार के किसी सदस्य पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। अवैध दवा बनाने की सूचना पर सभी लोग हैरत में हैं।