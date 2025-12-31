Language
    भदोही को माघ मेले के लिए 25 रोडवेज बसें मिलेंगी, भदोही और ज्ञानपुर से झूंसी के लिए होगा संचालन

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी ने प्रयागराज के माघ मेले के लिए विशेष बसें चलाई हैं। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले के लिए भदोही ...और पढ़ें

    Hero Image

    पौष पूर्णिमा स्नान से लेकर महाशिवरात्रि तक विशेष बसों का संचालन किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, भदोही। प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगने वाले माघ मेले के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी ने विशेष तैयारियां की हैं। यह मेला श्रद्धालुओं के लिए 3 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान पौष पूर्णिमा स्नान से लेकर महाशिवरात्रि तक विशेष बसों का संचालन किया जाएगा।

    ज्ञानपुर-झूंसी के बीच 15 बसों और भदोही-झूंसी के बीच 10 बसों का संचालन किया जाएगा। ये सभी बसें वाराणसी और जौनपुर डिपो से चलाई जाएंगी। वाराणसी परिक्षेत्र के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं को झूंसी तक पहुंचाने के लिए तीन चरणों में बसों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में 1 से 13 जनवरी तक 215 बसें, दूसरे चरण में 14 से 24 जनवरी तक 330 बसें और तीसरे चरण में 31 जनवरी से 16 फरवरी तक 215 बसें चलाई जाएंगी।

    इस दौरान महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान का आयोजन होगा, जिसमें 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान शामिल है।

    माघ मेला, जो कि धार्मिक आस्था का प्रतीक है, हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस बार भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने विशेष बसों की व्यवस्था की है, जिससे उन्हें यात्रा में कोई कठिनाई न हो।

    भदोही के स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि माघ मेले में भाग लेने से उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। परिवहन निगम की यह पहल न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।

    इस प्रकार, माघ मेले के दौरान भदोही से झूंसी तक की यात्रा को आसान बनाने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। इस विशेष सेवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी है, जो कि इस धार्मिक आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।