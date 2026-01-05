Language
    काशी विश्वनाथ और जनता एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें तीन दिनों के लिए निरस्त, कोहरे के कारण फैसला

    By Ravindra Nath Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:10 PM (IST)

    भीषण ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित है। भदोही रेलखंड पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि सारनाथ, जनता और काशी विश्वनाथ ए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भदोही। भीषण ठंड और कोहरे के चलते ट्रेनों की चाल ऐसी बिगड़ी जो आज तक नहीं सुधर सकी। स्थिति यह कि ट्रेनों के स्टेशन पर देरी से पहुंचने के कारण रेलखंड की तीन प्रमुख गाड़ियों को सप्ताह में तीन दिन निरस्त किया जा रहा है। ट्रेनों के निरस्तीकरण का सिलसिला यात्रियों के परेशानी का सबब बना है।

    सोमवार को रेलखंड की तीन गाड़ियां निरस्त रहीं। दुर्ग से छपरा को जाने वाली 15160 डाउन सारनाथ एक्सप्रेस, छपरा से दुर्ग जाने वाली 15159 अप सारनाथ एक्सप्रेस, देहरादून से बनारस जाने वाली 15120 डाउन और बनारस से देहरादून को जाने वाली 15119 अप जनता एक्सप्रेस का परिचालन नहीं हुआ।

    मंगलवार को देहरादून से बनारस जाने 15120 डाउन जनता एक्सप्रेस और बनारस से नई दिल्ली जाने वाली 15127 अप काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होगा। जबकि बुधवार को दुर्ग से छपरा को जाने वाली 15160 डाउन सारनाथ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

    ग्वालियर से बनारस जाने वाली 11107 डाउन बुंदेलखंड एक्सप्रेस रविवार को जहां राइट टाइम आ गई थी वहीं सोमवार को डेढ घंटे के विलंब से आई। जबकि हावड़ा से अमृतसर को जाने वाली 13005 अप पंजाब मेल, अमृतसर से हावड़ा को जाने वाली 13005 अप पंजाब मेल, नई दिल्ली से बनारस जाने वाली 15128 डाउन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और माघ मेले के लिए विशेष रूप से चलाई गई 04120 अप रिंग तीन-तीन घंटे के विलंब से आईं।

    इसी तरह पुरी से आनंद विहार को जाने वाली 12875 अप नीलांचल एक्सप्रेस, एलटीटी मुंबई से बलिया जाने वाली 11071 डाउन कामायनी एक्सप्रेस दो दो घंटे के विलंब से आईं। इसके अलावा अप-डाउन काशी दादर एक्सप्रेस, डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ियां एक से आधे घंटे के विलंब से आ गई थीं।