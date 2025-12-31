ओझापुर अनुसूचित जाति बस्ती मार्ग की बदलेगी दशा, 21.41 लाख रुपये मंजूर

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। डीघ ब्लाक के ओझापुर अनुसूचित जाति बस्ती को जोड़ने वाले मार्ग की दशा सुधरने की उम्मीद जग गई है। इस संपर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य 21.41 लाख रुपये से कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। मार्ग बनने से बस्ती सहित आस पास की कई अन्य बस्तियों तक आने जाने की सुविधा हासिल होगी। लोक निर्माण निविदा जारी कर निर्माण की कवायद में जुट गया है।

जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में लगभग 2500 किमी सड़कों का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला पंचायत के साथ नगर पंचायत, मंडी समिति आदि संस्थाओं की ओर से सड़क व संपर्क मार्गों का निर्माण व मरम्मत कार्य कराया जाता है।

इसमें सभी निर्माण कार्य का नोडल लोक निर्माण विभाग होता है। हर साल सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मतीकरण, गड्ढामुक्त अभियान में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इस दौरान जरूरत के हिसाब से कुछ सड़कें चौड़ी की जाती हैं। मुख्य सड़कों पर हर साल ध्यान दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें खराब ही रह जाती हैं। डीघ ब्लाक के ओझापुर अनुसूचित जाति बस्ती मार्ग की काफी समय से मरम्मत नहीं हो रही थी।