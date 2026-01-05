पति फोन पर किसी लड़की से कर रहा था बात, आहत होकर विवाहिता ने दे दी जान
भदोही के राजापुर खरगापुर गांव में 27 वर्षीय राजकुमारी बिंद ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पति विकास कुमार बिंद को मोबाइल पर किसी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ऊंज (भदोही)। राजापुर खरगापुर गांव में सोमवार की दोपहर 27 वर्षीय राजकुमार बिंद का घर में पंखे से साड़ी के फंदे से शव लटका मिला। बताया जा रहा कि पति से हुए विवाद से क्षुब्ध होकर उसने यह कदम उठाया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया वहीं पति विकास कुमार बिंद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि सोमवार की दोपहर उसने पति को मोबाइल पर किसी लड़की से बात करते सुन लिया था।
इससे दोपहर दो बजे उसका पति से विवाद हो गया। दोनों कहासुनी, गाली गलौज करते हुए वह कमरे में गई और अंदर से सिटकिनी बंद कर ली। स्वजन कुछ देर बाद दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, खिड़की से झांक कर देखा तो वह पंखे से लटकी थी।
हो हल्ला मचाने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पूछताछ के बाद पति को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी की शादी विकास कुमार बिंद के साथ 2020 में हुई थी। मृतका के दो पुत्र आयुष व आर्यन हैं।
