पति फोन पर किसी लड़की से कर रहा था बात, आहत होकर विवाहिता ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, ऊंज (भदोही)। राजापुर खरगापुर गांव में सोमवार की दोपहर 27 वर्षीय राजकुमार बिंद का घर में पंखे से साड़ी के फंदे से शव लटका मिला। बताया जा रहा कि पति से हुए विवाद से क्षुब्ध होकर उसने यह कदम उठाया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया वहीं पति विकास कुमार बिंद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि सोमवार की दोपहर उसने पति को मोबाइल पर किसी लड़की से बात करते सुन लिया था। इससे दोपहर दो बजे उसका पति से विवाद हो गया। दोनों कहासुनी, गाली गलौज करते हुए वह कमरे में गई और अंदर से सिटकिनी बंद कर ली। स्वजन कुछ देर बाद दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, खिड़की से झांक कर देखा तो वह पंखे से लटकी थी।