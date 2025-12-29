यूपी के इस जिले में 1.41 करोड़ की लागत से बनेगा पंचायत उत्सव भवन, ग्रामीणों को मिलेगी विशेष सुविधाएं 

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। शादी विवाह जैसे आयोजनों को लेकर गरीब व कमजोर वर्ग के परिवारों को दिक्कत न उठानी पड़े। साथ ही निजी शादी लान आदि के लिए महंगे शुल्क की अदायगी करने से भी मुक्ति मिले, जिले की ज्ञानपुर विधानसभा के पाली में एक करोड़ 41 लाख की लागत से पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा। पंचायत राज विभाग ने भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में इसका निर्माण शुरु हो जाएगा।

जिले में कुल 546 ग्राम पंचायतें है। गांव को आर्थिक एवं समृद्ध बनाने की पहल शासन स्तर से की जा रही है। जिसके लिए सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण पहले किया जा चुका है। अब जिले की तीनों विधानसभा में एक-एक पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना है। वर्ष 2025 में एक पंचायत उत्सव भवन का लक्ष्य मिला था। जिसके लिए शासन की ओर से पाली में निर्माण के लिए भूमि चिह्नित की गई है।

क्या होगी सुविधाएं पंचायत उत्सव भवन में दो मंजिला भवन का निर्माण होगा। इसमें निजी गेस्ट हाउस की तरह आधुनिक और उत्कृष्ट व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा रहेगी। इसकी बुकिंग बेहद शुल्क में की जाएगी। इससे संबंधित गांव की आय में वृद्धि होगी।