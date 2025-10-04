बस्ती में बरामदे से लटके शव को देखते ही परिवार में मचा कोहराम, पुलिस कर रही मामले की छानबीन

बस्ती के जयपुरवा मोहल्ले में शनिवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार गौड़ का शव घर के बरामदे में पंखे से लटका मिला। वह नगर पालिका में ऑपरेटर था। उसकी मां ने उसे सबसे पहले देखा और परिवार को जगाया। पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बस्ती। कोतवाली क्षेत्र के जयपुरवा मोहल्ले में एक युवक का शव शनिवार की भोर में घर के बरामदे में पंखे से लटका मिला। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी रोडवेज विवेकानंद तिवारी व फोरेंसिक टीम घटना की छानबीन की और घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए।

