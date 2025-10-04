Language
    बस्ती में बरामदे से लटके शव को देखते ही परिवार में मचा कोहराम, पुलिस कर रही मामले की छानबीन

    By Sanjay Vishwakarma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:20 PM (IST)

    बस्ती के जयपुरवा मोहल्ले में शनिवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार गौड़ का शव घर के बरामदे में पंखे से लटका मिला। वह नगर पालिका में ऑपरेटर था। उसकी मां ने उसे सबसे पहले देखा और परिवार को जगाया। पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बरामदे में लगे पंखे से लटका मिला युवक का शव।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। कोतवाली क्षेत्र के जयपुरवा मोहल्ले में एक युवक का शव शनिवार की भोर में घर के बरामदे में पंखे से लटका मिला। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी रोडवेज विवेकानंद तिवारी व फोरेंसिक टीम घटना की छानबीन की और घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए।

    जयपुरवा मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय अभिषेक कुमार गौड़ वह नगर पालिका बस्ती में आउटसोर्सिंग पर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। उसके पिता संत कुमार गौड़ भी ऑउटसोर्सिंग पर नगरपालिका में ही कार्यरत हैं।

    स्वजन के अनुसार शुक्रवार की रात वह सोने चला गया था। शनिवार की भोर करीब तीन बजे मां अनीता देवी की जब नींद खुली तो उन्होंने बरामदे में अभिषेक को पंखे से लटका देखा। उसके गले में दुपट्टे का फंदा था।

    उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी जग गए। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी रोडवेज ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। अभिषेक की अभी शादी नहीं हुई थी।

    कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है।

