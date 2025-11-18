UPPCL: बिजली बिल के मूल बकाया की धनराशि जमा करने पर मिलेगा 25 प्रतिशत छूट, ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ

जागरण संवाददाता, बस्ती। पाॅवर काॅरपोरेशन ने गलत बिलिंग समस्या को देखते प्रावधान किया है कि उपभोक्ता स्वत: बिल संशोधन कर भुगतान करें। इसके लिए एक किलोवाट पर 144 यूनिट का भुगतान उपभोक्ता कर सकते हैं। इस भुगतान के लिए उपभोक्ता को विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही पाॅवर काॅरपोरेशन ने एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर सरचार्ज का शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

वहीं मूल बकाया बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत छूट विभाग देने जा रहा है। एक दिसंबर से लागू हो रही इस योजना को लेकर बिजली विभाग काफी उत्साहित है। बस्ती जोन में 1183486 ऐसे उपभोक्ता है जो किन्हीं कारणों से बिल नहीं जमा कर रहे हैं जबकि इनकी आय इतनी है कि बिल जमा कर सकते हैं।

इसी तरह 512207 उपभोक्ता ऐसे चिंहित हैं जो काफी समय से बिल नहीं जमा कर रहे हैँ। ऐसे उपभोक्ताओं को विभाग ने लाॅग अनपेड श्रेणी में रखा है। इस तरह पूरे जोन में 27.78 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो बिजली का भरपूर उपभोग कर रहे हैं, लेकिन बिल नहीं जमा कर रहे हैं। विभाग ऐसे लोगों से बिल जमा कराने के लिए यह स्कीम लेकर आया है। इसमें तीन विकल्प दिए गए हैं।