UPPCL: बिजली बिल के मूल बकाया की धनराशि जमा करने पर मिलेगा 25 प्रतिशत छूट, ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ
पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को स्वयं बिल ठीक करके भुगतान करने की सुविधा दी है। एक किलोवाट पर 144 यूनिट तक का भुगतान कर सकते हैं। बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी, और मूल बिल पर 25% की छूट मिलेगी। बस्ती जोन में कई उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए विभाग यह योजना लाया है, जिसके तहत किश्तों में भी भुगतान किया जा सकता है। विद्युत बिल सुधार योजना-2025, 1 दिसंबर से शुरू होगी।
जागरण संवाददाता, बस्ती। पाॅवर काॅरपोरेशन ने गलत बिलिंग समस्या को देखते प्रावधान किया है कि उपभोक्ता स्वत: बिल संशोधन कर भुगतान करें। इसके लिए एक किलोवाट पर 144 यूनिट का भुगतान उपभोक्ता कर सकते हैं। इस भुगतान के लिए उपभोक्ता को विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही पाॅवर काॅरपोरेशन ने एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर सरचार्ज का शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
वहीं मूल बकाया बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत छूट विभाग देने जा रहा है। एक दिसंबर से लागू हो रही इस योजना को लेकर बिजली विभाग काफी उत्साहित है। बस्ती जोन में 1183486 ऐसे उपभोक्ता है जो किन्हीं कारणों से बिल नहीं जमा कर रहे हैं जबकि इनकी आय इतनी है कि बिल जमा कर सकते हैं।
इसी तरह 512207 उपभोक्ता ऐसे चिंहित हैं जो काफी समय से बिल नहीं जमा कर रहे हैँ। ऐसे उपभोक्ताओं को विभाग ने लाॅग अनपेड श्रेणी में रखा है। इस तरह पूरे जोन में 27.78 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो बिजली का भरपूर उपभोग कर रहे हैं, लेकिन बिल नहीं जमा कर रहे हैं। विभाग ऐसे लोगों से बिल जमा कराने के लिए यह स्कीम लेकर आया है। इसमें तीन विकल्प दिए गए हैं।
पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान करने का दिया गया है जिसके तहत पंजीकरण कराने पर उपभोक्ता को शत प्रतिशत विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) छूट दिया जाएगा। दूसरे विकल्प पर 750 रुपये मासिक तथा तीसरे विकल्प में 500 रुपये मासिक जमा करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। दो किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता तथा एक किलोवाट में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण किया जाएगा।
इस संबंध में विद्युत वितरण बस्ती क्षेत्र के मुख्य अभियंता वीके गुप्ता ने बताया कि पावर कारपोरेशन ने विद्युत बिल सुधार योजना-2025 लागू किया है। एक दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच प्रथम चरण के तहत पंजीकरण किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जो किन्ही कारणों से बिल नहीं जमा कर पाते हैं, उनके लिए यह योजना बहुत ही लाभप्रद है।
