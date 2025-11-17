UPPCL: बिजली राहत योजना के तहत बकाया बिल पर भारी छूट, इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
अमेठी में बिजली के बकाएदारों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है, जिसके तहत बकाया बिलों पर छूट मिलेगी। 1 लाख 56 हजार उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। पंजीकरण अनिवार्य है, और यह योजना तीन चरणों में चलेगी। दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता पात्र होंगे। उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी।
जागरण संवाददाता, अमेठी। बिजली के बड़े बकायदारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बकायदारों का बकाया बिजली बिल भुगतान करने और सरचार्ज के साथ मूल बिजली बिल पर भी छूट देने के लिए एक दिसंबर से तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना की घोषणा की है।
योजना के तहत लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा के बाद इसका सीधा लाभ जिले के एक लाख 56 हजार बकाएदार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिन्होंने अपना बकाया बिल अभी तक भुगतान नहीं किया है।
योजना के तहत लाभ पाने के लिए यह योजना एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण, एक जनवरी से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण में एवं एक फरवरी से 28 फरवरी तक तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए दो किलोवाट तक के घरेलू एवं एक किलोवाट तक के वाणिज्य उपभोक्ताओं पात्र होंगे।
योजना का लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को एकमुश्त दो हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद विद्युत उपभोक्ता एकमुश्त और 500 एवं 750 रुपये की मासिक किश्तों में भुगतान कर सकेंगे।
योजना के पहले चरण में 100 प्रतिशत सरचार्ज के साथ ही 25 प्रतिशत मूल बकाया, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत मूल बकाया और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत मूल बकाया में छूट दी जाएगी। इसका लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को एक माह के अंदर भुगतान करना होगा।
इन बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
- एक व दो किलोवाट के घरेलू बकाएदार उपभोक्ता : 1,55,103
- एक किलोवाट के वाणिज्यिक बकाएदार उपभोक्ता : 1,000
जिले में उपभोक्ताओं की संख्या डिवीजनवार
- गौरीगंज : 01,05,875
- अमेठी : 81,018
- तिलाेई : 80,259
- जगदीशपुर : 71,674
31 मार्च 2025 के बाद बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। बकाएदारों को मूल बिल में 25 से 15 प्रतिशत तक राहत मिलेगी। बकाएदार उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए समय से पंजीकरण करा लें। जिससे उन्हें शासन की ओर से दी जा रही छूट का लाभ मिल सके।
धर्म विजय, अधीक्षण अभियंता, अमेठी।
