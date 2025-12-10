Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में रिंग रोड की भूमि-अधिग्रहण में 62 करोड़ 85 लाख की दरकार, 200 गांवों की बदलेगी तस्वीर

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 62 करोड़ 85 लाख रुपये की आवश्यकता है। इस परियो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डारीडीहा - भद्वेश्वरनाथ मार्ग पर फ्लाइओवर का कार्य प्रगति पर। जागरण

    ब्रजेश पांडेय, बस्ती। शहर के बाहर रिंग बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किसानों का 62 करोड़ 85 लाख रुपये का भुगतान अभी फंसा है। इसके लिए विशेष भूमि-अध्याप्ति अधिकारी की तरफ से परियोजना निदेशक राप्ती नगर फेज चार गोरखपुर को दो बार पत्र लिखा गया है। इसके बाद भी धन अवमुक्त नहीं हो सका है। जिससे कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने परियोजना निदेशक को लिखे पत्र में अवगत कराया है कि बस्ती रिंग रोड प्रथम चरण के किलोमीटर शून्य से किलोमीटर 22.150 तक के लिए जो धन मिला था, उसमें से सिर्फ 2 हजार 47 रुपये अवशेष हैं। 62 करोड़ 85 लाख पांच हजार तीन सौ रुपये सक्षम प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध कराया जाए, जिससे प्रभावित भू-स्वमियों को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जा सके।

    7152 काश्तकारों के लिए 304.97 करोड़ रुपये अवार्ड धनराशि घोषित किया गया था। इसके सापेक्ष शासन से 257.35 लाख रुपये प्रतिकर धनराशि मिला था, जिसका पूरा भुगतान किसानों में वितरण हो चुका है। 84 प्रतिशत किसानों को उनके खाते में पैसा भेजा जा चुका है।

    बता दें कि सदर तहसील क्षेत्र में रिंग रोड से करीब दो सौ गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। पहले फेज की 22.5 किमी लंबी सड़क बननी शुरू हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय खुद रिंग रोड निर्माण का जिम्मा संभाल रखा है। पहले चरण में 53 गांवों में 111 हेक्टेयर भूमि सड़क के लिए अधिग्रहीत की जा चुकी है। 1138 करोड़ की यह परियोजना पूरा करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा गया है।

    एनएच 28 के गोटवा से शुरू हुआ है कार्य
    यह कार्य एनएच 28 गोटवा से शुरू किया गया है, जो सदईया सूजी मिल के पास जाकर मिल जाएगा। मार्ग में चार फ्लाईओवर एक रेलवे ब्रिज सहित पांच अंडर पास बनाए जाएंगे। गोरखपुर-लखनऊ हाईवे तक करीब 11 किमी की दूरी में भूमि की निशानदेही के बाद कार्य चल रहा है। रिंग रोड निर्माण के दौरान कुआनो नदी समेत उन आधा दर्जन स्थलों पर ब्रिज का भी निर्माण होगा, जहां प्रमुख सड़क एवं रेलवे लाइन की क्रासिंग पड़ रही है।

    यह भी पढ़ें- SIR In UP: अब 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का दोबारा होगा सत्यापन, बीएलओ लगाएंगे रिपोर्ट

    बस्ती-महुली मार्ग पर दसकोलवा के पास, बस्ती-कांटे मार्ग पर बायपोखर और रेलवे लाइन तथा गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर रिंग रोड की क्रासिंग के लिए ओवरब्रिज या अंडर पास बनाना होगा। 37 बाक्स कलवट बनाए जाएंगे। सोनूपार से आगे दसकोलवा पेट्रोल पंप के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। बेलाड़ी से पिपरा-गौतम मार्ग पर बक्सर व प्रसादपुर गांव के बीच बन रहे फ्लाईओवर का ढांचा तैयार कर लिया गया है। वहां से कुआनो नदी और नगर पंचायत नगर बाजार की तरफ सड़क के लिए मिट्टी की खोदाई का कार्य चल रहा है।

    शहर में यातायात का कम हो जाएगा दबाव
    रिंग रोड बन जाने से शहर में यातायात का दबाव कम होगा। जो गाड़ियां शहर से होकर कलवारी रोड या फिर हाईवे की तरफ जाती हैं, वह सीधे निकल जाएंगी। शहर का विस्तार होगा और बस्ती विकास प्राधिकरण के लिए भी चार चांद लगेंगे। नई कालोनियां विकसित होंगी।करीब दो सौ गांव सीधे जुड़ेंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

    भूमि अधिग्रहण के लिए शासन से जितना धन आवंटन हुआ था, उसमें 84 प्रतिशत किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। शेष मुआवजा के लिए परियोजना निदेशक को दो बार पत्र लिखा जा चुका है। करीब 62 करोड़ 85 लाख रुपये अभी और चाहिए। जैसे ही खाते में भुगतान आता है, शेष बचे हुए किसानों को वितरित कर दिया जाएगा।

    -

    -कीर्ति प्रकाश भारती, मुख्य राजस्व अधिकारी, बस्ती