यूपी में रिंग रोड की भूमि-अधिग्रहण में 62 करोड़ 85 लाख की दरकार, 200 गांवों की बदलेगी तस्वीर

ब्रजेश पांडेय, बस्ती। शहर के बाहर रिंग बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किसानों का 62 करोड़ 85 लाख रुपये का भुगतान अभी फंसा है। इसके लिए विशेष भूमि-अध्याप्ति अधिकारी की तरफ से परियोजना निदेशक राप्ती नगर फेज चार गोरखपुर को दो बार पत्र लिखा गया है। इसके बाद भी धन अवमुक्त नहीं हो सका है। जिससे कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने परियोजना निदेशक को लिखे पत्र में अवगत कराया है कि बस्ती रिंग रोड प्रथम चरण के किलोमीटर शून्य से किलोमीटर 22.150 तक के लिए जो धन मिला था, उसमें से सिर्फ 2 हजार 47 रुपये अवशेष हैं। 62 करोड़ 85 लाख पांच हजार तीन सौ रुपये सक्षम प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध कराया जाए, जिससे प्रभावित भू-स्वमियों को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जा सके।

7152 काश्तकारों के लिए 304.97 करोड़ रुपये अवार्ड धनराशि घोषित किया गया था। इसके सापेक्ष शासन से 257.35 लाख रुपये प्रतिकर धनराशि मिला था, जिसका पूरा भुगतान किसानों में वितरण हो चुका है। 84 प्रतिशत किसानों को उनके खाते में पैसा भेजा जा चुका है।

बता दें कि सदर तहसील क्षेत्र में रिंग रोड से करीब दो सौ गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। पहले फेज की 22.5 किमी लंबी सड़क बननी शुरू हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय खुद रिंग रोड निर्माण का जिम्मा संभाल रखा है। पहले चरण में 53 गांवों में 111 हेक्टेयर भूमि सड़क के लिए अधिग्रहीत की जा चुकी है। 1138 करोड़ की यह परियोजना पूरा करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा गया है।



एनएच 28 के गोटवा से शुरू हुआ है कार्य

यह कार्य एनएच 28 गोटवा से शुरू किया गया है, जो सदईया सूजी मिल के पास जाकर मिल जाएगा। मार्ग में चार फ्लाईओवर एक रेलवे ब्रिज सहित पांच अंडर पास बनाए जाएंगे। गोरखपुर-लखनऊ हाईवे तक करीब 11 किमी की दूरी में भूमि की निशानदेही के बाद कार्य चल रहा है। रिंग रोड निर्माण के दौरान कुआनो नदी समेत उन आधा दर्जन स्थलों पर ब्रिज का भी निर्माण होगा, जहां प्रमुख सड़क एवं रेलवे लाइन की क्रासिंग पड़ रही है।