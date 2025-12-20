यूपी में खाद वितरण के नए नियम, किसानों को अब जोत के आधार पर मिलेगी यूरिया

जागरण संवाददाता, बस्ती। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंद किसानों तक उचित मात्रा में उर्वरक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को उनकी भूमि की जोत (खतौनी) के आधार पर ही खाद मुहैया कराई जाएगी।

पहले जितना किसान चाहते थे, उतना मिलता था। लेकिन कालाबाजारी रोकने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इस योजना से जिले के पांच लाख 27 हजार किसान व बटायीदार लाभांन्वित होंगे। विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, एक हेक्टेयर कृषि भूमि वाले किसान को अधिकतम सात बोरी यूरिया दी जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि रबी और खरीफ सीजन के दौरान खाद की भारी मांग का फायदा उठाकर कुछ लोग ऊंचे दामों पर खाद बेचते हैं या स्टाक जमा कर लेते हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अब जितनी जमीन, उतनी खाद का फार्मूला लागू किया है। पीओएस मशीन के माध्यम से होने वाली बिक्री को अब सीधे किसान के भू-लेख रिकार्ड से जोड़ा जा रहा है।



पारदर्शिता के लिए उठाया गया कदम

