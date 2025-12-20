Language
    बस्ती में आटा चक्की मालिक की पीट-पीट कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    दिवंगत की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, बभनान बस्ती। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडा से पीट कर एक आटा चक्की के मालिक की हत्या कर दी। गौर के बेलवरिया जंगल के प्रधान पूरवा निवासी धर्मेंद्र वर्मा (40 वर्ष) पुत्र राम अचल वर्मा शुक्रवार की रात गांव में स्थित अपने आटा चक्की पर मौजूद थे।

    इसी बीच अज्ञात बदमाश लाठी डंडा लेकर उनके आटा चक्की पर चढ़ आए और उन्हें मारने पीटने लगे। शोर गुल सुन जब तक स्थानी लोग मौके पर पहुंचे तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए थे। बाद में स्थानी लोगों की मदद से स्वजन इन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौर ले गए, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए डाक्टर ने इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    जिला अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। सीओ स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि आपसी रंजिश से लेकर अन्य सभी पहलुओं पर मामले की छानबीन की जा रही है । कुछ अहम सुराग मिले हैं । जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफ़ाश कर लिया जाएगा