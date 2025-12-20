बस्ती में आटा चक्की मालिक की पीट-पीट कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बभनान बस्ती। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडा से पीट कर एक आटा चक्की के मालिक की हत्या कर दी। गौर के बेलवरिया जंगल के प्रधान पूरवा निवासी धर्मेंद्र वर्मा (40 वर्ष) पुत्र राम अचल वर्मा शुक्रवार की रात गांव में स्थित अपने आटा चक्की पर मौजूद थे।

