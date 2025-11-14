बस्ती जिले में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज, एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई

संवाद, सूत्र, गायघाट, बस्ती। लाउडस्पीकर की मानक से अधिक तेज आवाज को लेकर कलवारी पुलिस ने कार्रवाई की है। मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद से लाउडस्पीकर भी उतरवा दिया।

कलवारी थाना क्षेत्र के गायघाट कस्बे में बुधवार की देर शाम, एसपी अभिनन्दन भारी पुलिस बल के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी गौसिया मस्जिद से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान सुनाई दी। इसे तत्काल संज्ञान में लेकर मस्जिद से लाउडस्पीकर को उतरवाने का निर्देश दिया और इमाम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270, 292,293 के तहत गिरफ्तार करने का आदेश किया।