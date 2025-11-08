UP में राम-श्याम के चक्कर में घूमती रही मजिस्ट्रियल जांच की फाइल, आयोग को रिपोर्ट का इंतजार

ब्रजेश पांडेय, बस्ती। राम-श्याम के चक्कर में पिछले नौ वर्ष से महिला बंदी की मृत्यु की फाइल इधर-उधर घूम रही है। जिला कारागार बस्ती की महिला बंदी संतकबीर नगर के झिगुरापार निवासिनी फूलमती पत्नी श्याम मूरत की 12 अगस्त 2016 को कैली अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।

इसकी मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट का इंतजार आज भी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग कर रहा है। महिला के पति का नाम श्याम मूरत है या राम मूरत, अधिकारियों के पत्रों में भिन्नता है। मृत्यु का समय में भी समानता नहीं है।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य बृज भूषण ने अपर पुलिस महानिदेशक कारागार उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिवंगत बंदी फूलमती पत्नी राममूरत के प्रकरण की जांच एक माह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट न मिलने पर आयोग ने आपत्ति जताई है।

आदेश में बस्ती जिला मजिस्ट्रेट को पुन: निर्देशित किया है कि प्रकरण में वांछित विसरा परीक्षण रिपोर्ट सहित मजिस्ट्रियल जांच आख्या आयोग को 16 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध कराया जाए। आयोग के पत्र में महिला के पति का नाम राम मूरत है, जबकि केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ के पत्र में पति का नाम श्याम मूरत बताया गया है।