UP के इस जिले में 9.26 करोड़ से चमकेंगी 52 ग्रामीण सड़कें, जल्द शुरू होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले की 52 ग्रामीण सड़कों को चमकाने का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर 9.26 करोड़ के कार्य की स्वीकृति कर दी है। इसके लिए आधा बजट भी जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी।

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अनिल कुमार दूबे और वित्त नियंत्रक विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से प्रदेश के 3035 कार्यों की मरम्मत के लिए 60138.37 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति की है। इसमें 30076.67 लाख रुपये आवंटन कर दिया है। इन सड़कों में पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड बस्ती की 29 व निर्माण खंड एक की 23 समेत कुल 39.15 किमी लंबी 52 सड़कें शामिल हैं।

अपने प्रस्ताव में विभाग ने कुल 9.26 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा लगाया गया था। जिसके एवज में आधा यानी कि 50 फीसदी 4 करोड़ 26 लाख रुपए बतौर टोकन मनी जारी कर दिया गया है और तत्काल टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू कर कार्य चालू करने का निर्देश दिए गए हैं।



इन महत्वपूर्ण सड़कों की होगी विशेष मरम्मत