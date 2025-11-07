Language
    UP के इस जिले में 9.26 करोड़ से चमकेंगी 52 ग्रामीण सड़कें, जल्द शुरू होगा निर्माण

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    बस्ती जिले में 52 ग्रामीण सड़कों को 9.26 करोड़ रुपये की लागत से सुधारा जाएगा। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आधा बजट जारी कर दिया है। इन सड़कों में बस्ती-अयोध्या फारलेन और कृषि विपणन से जुड़ी सड़कें शामिल हैं। विभाग को तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

    प्रांतीय खंड से 29 व निर्माण खंड से 23 किलोमीटर तक बनेंगी ग्रामीण सड़कें

    जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले की 52 ग्रामीण सड़कों को चमकाने का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर 9.26 करोड़ के कार्य की स्वीकृति कर दी है। इसके लिए आधा बजट भी जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी।

    लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अनिल कुमार दूबे और वित्त नियंत्रक विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से प्रदेश के 3035 कार्यों की मरम्मत के लिए 60138.37 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति की है। इसमें 30076.67 लाख रुपये आवंटन कर दिया है। इन सड़कों में पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड बस्ती की 29 व निर्माण खंड एक की 23 समेत कुल 39.15 किमी लंबी 52 सड़कें शामिल हैं।

    अपने प्रस्ताव में विभाग ने कुल 9.26 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा लगाया गया था। जिसके एवज में आधा यानी कि 50 फीसदी 4 करोड़ 26 लाख रुपए बतौर टोकन मनी जारी कर दिया गया है और तत्काल टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू कर कार्य चालू करने का निर्देश दिए गए हैं।

    इन महत्वपूर्ण सड़कों की होगी विशेष मरम्मत

    • बस्ती-अयोध्या फारलेन यानी कि एनएच 28 के किमी 189 से भटहा मार्ग
    • एनएच 28 से हड़िया हरिजन बस्ती संपर्क मार्ग
    • एलआरपी से परसा-मुजहना मार्ग
    • एलडी किलोमीटर 114 से बकैनिया-भैसबरहा से बारीजोत मार्ग
    • एलडी से बनकटा मार्ग
    • एलडी से महरीपुर मार्ग
    • करमा से मदार जोत मार्ग
    • कोतवाली गड़गोड़िया से सुपेलवा मार्ग
    • खझहवा से दरौली भरतपुर होते हुए रसना मार्ग
    • जिगना बरदहिया से घरसोहिया मार्ग
    • दौलतपुर भादी मार्ग
    • बस्ती-महसो-महुली किमी 117 से हटवा मार्ग
    • मुंडेरवा लालगंज मार्ग से बेहिल मार्ग
    • रामनगर चौराहे से भटोलवा मार्ग
    • एलडी से बसौखा मार्ग


    सुधरेंगी कृषि व्यापार से जुड़ी दो सड़कें
    जिले की दो सड़कों को कृषि विपणन के लिए ठीक किया जाएगा। इसमें हरैया क्षेत्र की परसा-परसरामपुर मार्ग के किमी छह से दक्षिण तरफ इंटर कालेज होते हुए लालपुर पंडित शिव मंदिर होते हुए मल्लू पुर मार्ग और मुंडेरवा लालगंज से मसनवा मार्ग शामिल हैं। ढाई किलोमीटर लंबी इन दोनों सड़कों के लिए कुल 56 लाख 20 हजार रुपए जारी किए गए हैं।

    सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। आधा धन भी आवंटन हो गया है। टेंडर की प्रक्रिया जारी की जा रही है। जल्द ही निर्माण कार्य चालू करवा दिया जाएगा।

    -आनंद कुमार, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग