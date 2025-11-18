'एक समिति पर हो एक सचिव की तैनाती...', फार्मर रजिस्ट्री की उपलब्धि को सीएम योगी ने सराहा

ब्रजेश पांडेय, जागरण बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बस्ती मंडल मुख्यालय है, इसलिए यहां विकास की संस्कृति भी बदलनी चाहिए। शहर की सभी सड़कें ठीक होनी चाहिए। जहां भी खराब हों, वहां पुनर्निर्माण कराते हुए पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की जाए। मल्टी लेवल पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ठेला-खोमचा व पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाने का निर्देश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसानों को खाद-बीज के वितरण में हो रही परेशानी पर गंभीर हुए योगी ने हिदायत दी कि एक सचिव की तैनाती एक ही सहकारी समिति पर हो। मंडलायुक्त इसे सुनिश्चित कराएं। प्रसिद्ध समाजसेवी संत देशबंधु नंदानाथ उर्फ नंदा बाबा को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने सोमवार को अधिकारियों और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।

जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि फार्मर रजिस्ट्री में बस्ती जनपद प्रदेश में शीर्ष पर है। आइजीआरएस पर दर्ज मामलों के निस्तारण में भी जनपद की स्थिति प्रदेश में सबसे ठीक रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे ही कार्य होते रहने चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने उर्वरक-बीज वितरण में एक सचिव को दो-तीन केंद्र आवंटन होने से किसानों को वितरण की परेशानी पर ध्यान केंद्रित कराया।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सचिव के जिम्मे एक ही केंद्र होना चाहिए। उन्होंने गन्ना क्रय केंद्रों की नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए। उर्वरक-बीज की कालाबाजारी न होने पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आयुक्त अखिलेश सिंह से कहा कि तीनों जिलों (बस्ती, संतकबीर नगर व सिद्धार्थनगर) में इसकी जांच कराई जाए। मंडल मुख्यालय होने के नाते यहां वेंडिंग जोन और नान वेंडिंग जोन की अवधारणा जरूरी है। इससे बाजार को एक नई पहचान मिलेगी और जिले का नाम भी होगा।