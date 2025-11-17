Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM Yogi Basti Visit: बस्ती पहुंचे सीएम योगी, देशबंधु नंदानाथ को दी श्रद्धांजलि

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से 38 मिनट देर से बस्ती पहुंचे। उनका हेलिकॉप्टर श्री कृष्ण पांडेय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचा। वहां से कार से वह सदर अस्पताल चौराहा स्थित शिवधाम न्यास में ब्रह्मलीन संत देशबंधु नंदानाथ के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से 38 मिनट देर से बस्ती पहुंचे। उनका हेलिकॉप्टर श्री कृष्ण पांडेय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचा। वहां से कार से वह सदर अस्पताल चौराहा स्थित शिवधाम न्यास में ब्रह्मलीन संत देशबंधु नंदानाथ के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नन्दानाथ राममंदिर आंदोलन से जुड़े महंत अवेद्यनाथ के निकटतम सहयोगी रहे हैं। जेल में रहकर राममंदिर आंदोलन को गति दी थी। नन्दाबाबा उर्फ यशोदानंद श्रीवास्तव, जिनका जन्म 1949 में फरेनिया, देवकली में हुआ, ने बीएचयू से बीएएमएस की डिग्री प्राप्त की और चिकित्सा सेवा में कार्य प्रारंभ किया।

    उन्होंने समाजसेवा में सक्रियता दिखाई और जनपद में कांवड़ मेला शुरू करने से लेकर सदर अस्पताल पर दुर्गापूजा पंडाल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब राममंदिर के लिए महंत अवेद्यनाथ ने नेतृत्व किया, तब यशोदानंद कारसेवक बनकर अयोध्या पहुंचे और जेल भी गए। उस समय भाजपा सत्ता की ओर बढ़ रही थी, और उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन महंत अवेद्यनाथ ने उन्हें मना कर दिया। रजिस्टर्ड शिवधाम न्यास के सदस्य गौरव श्रीवास्तव लबी ने बताया कि यशोदानंद धीरे-धीरे देशबंधु नंदानाथ के रूप में पहचान बना चुके थे।
    आज जनपद में पांच लाख से अधिक कांवड़िए तेरस के दिन बाबा भद्रेश्वरनाथ धाम पहुंचकर जल चढ़ाते हैं, जिसकी शुरुआत में देशबंधु नंदानाथ का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री के बस्ती पहुंचने पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक दयाशंकर चौधरी आदि जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।