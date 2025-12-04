UP Board Exam 2025 के लिए बनाए गए 117 केंद्र, 37 पर आपत्तियां दर्ज

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में इस बार हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में पंजीकृत 74158 विद्यार्थियों के लिए 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54 सहायता प्राप्त और 53 वित्त विहीन और 10 राजकीय विद्यालय शामिल है। केंद्रों बनाए जाने में गड़बड़ी को लेकर 37 लोगों ने सवाल उठाते हुए आपत्ति डाली है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित कमेटी संशोधन कर सकती है। शुक्रवार तक आपत्ति का आखिरी मौका है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जारी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची पर सवाल उठने लगे हैं। तीन दिन के भीतर 37 आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकांश आपत्तियों में विद्यार्थियों के सेंटर मानक से अधिक दूरी पर बनाए जाने की दलील दी गई है। इसमें लगभग दो दर्जन से अधिक केंद्रों को लेकर शिकायत की गई है। आपत्तियों में ज्यादातर मामले बालिकाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की दूरी मानक से अधिक बताई गई है।