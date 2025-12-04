UP Board Exam 2025 के लिए बनाए गए 117 केंद्र, 37 पर आपत्तियां दर्ज
बस्ती जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 117 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 74158 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी को लेकर 37 आप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में इस बार हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में पंजीकृत 74158 विद्यार्थियों के लिए 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54 सहायता प्राप्त और 53 वित्त विहीन और 10 राजकीय विद्यालय शामिल है। केंद्रों बनाए जाने में गड़बड़ी को लेकर 37 लोगों ने सवाल उठाते हुए आपत्ति डाली है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित कमेटी संशोधन कर सकती है। शुक्रवार तक आपत्ति का आखिरी मौका है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जारी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची पर सवाल उठने लगे हैं। तीन दिन के भीतर 37 आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकांश आपत्तियों में विद्यार्थियों के सेंटर मानक से अधिक दूरी पर बनाए जाने की दलील दी गई है। इसमें लगभग दो दर्जन से अधिक केंद्रों को लेकर शिकायत की गई है। आपत्तियों में ज्यादातर मामले बालिकाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की दूरी मानक से अधिक बताई गई है।
केंद्रों की सूची जारी करने के बाद चार दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी। ताकि यदि कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते संशोधित कर ली जाए। व्यवस्था बनी है कि 11 दिसंबर तक डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इसके बाद रिपोर्ट परिषद को भेज दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के रिपोर्ट में यदि कुछ गड़बड़ी सामने आई तो परिषद परीक्षा केंद्रों में कुछ फेरबदल करके अंतिम सूची जारी करेगा।
यह भी पढ़ें- ताजी सब्जियां उगाकर अपनी जिंदगियां बदल रहीं महिलाएं, लोगों के लिए प्रेरणा बनी ये नई पहल
एक शिक्षक ने बताया कि बालिकाओं के लिए हाईस्कूल में तीन किमी और इंटरमीडिएट में अधिकतम पांच किमी दूरी पर ही सेंटर होना चाहिए। ऐसे में परीक्षा के दौरान बालिकाओं को आवागमन में कठिनाई होगी। अभी समय हैं यदि आपत्ति पर सुनवाई हो गई तो परीक्षा केंद्र आवंटन में संशोधन हो सकता है। उन्होंने संबंधित विद्यालय और सेंटर का नाम गोपनीय रखा। कहा कि यह आपत्ति गोपनीय होती है।
परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होते ही कार्यालय पर इसे चस्पा करा दिया गया है। कुल 37 आपत्तियां प्राप्त हुई है। पांच दिसंबर को सभी आपत्तियों को निस्तारण के लिए जिला स्तरीय कमेटी को सौंपी जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक होगी, उसमें जरूरत के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव करते हुए रिपोर्ट परिषद को 11 दिसंबर तक भेज दिया जाएगा।
-संजय सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।