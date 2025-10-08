यूएई और ओमान में नौकरी का सुनहरा मौका, 14-15 अक्टूबर को आयोजित होगा रोजगार महाकुंभ

बस्ती के कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए यूएई और ओमान में नौकरी पाने का अवसर है। गोरखपुर में 14-15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जहाँ 10655 पदों पर भर्ती होगी। रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। विभिन्न पदों पर 24 हजार से 120769 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करें।

जागरण संवाददाता, बस्ती। जनपद के कुशल और अकुशल श्रमिक जिनके पास वैध पासपोर्ट है, उनके पास यूएई और ओमान में रोजगार पाने का अवसर है। गोरखपुर में 14 और 15 अक्टूबर को आयोजित रोजगार महाकुंभ में उन्हें यह अवसर प्राप्त हो सकता है।

प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने के उद्देश्य से श्रम व सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले रोजगार महाकुंभ में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान की कंपनियों में चयन के अवसर मिलेंगे। कुल 10,655 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इनमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर रिगिंग, मोबाइल, पंप आपरेटर, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर, फोरमैन सिविल, हैवी ट्रक ड्राइवर, बस चालक, शटरिंग कारपेंटर और कंस्ट्रक्शन हेल्पर जैसे पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 24 हजार से 1,20,769 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक कुशल व अकुशल वर्ग सभी के अभ्यर्थी जिनके पास वैध पासपोर्ट है वे रोजगार संगम पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ध्यान रहे इसमें ऑफलाइन अभ्यर्थी गण प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका रोजगार संगम पोर्टल पर जाबसीकर के रूप में रजिस्ट्रेशन हो और जिन्होंने इस रोजगार महाकुंभ जो कि दिनांक 14 एवं 15 अक्टूबर दो दिवसीय को आयोजित किया जा रहा है उसमें प्रदर्शित हो रही कंपनियों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किया हो। वे दोनों तिथियाे में अपने सुविधानुसार अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आदि के साथ शामिल हो सकते हैं।