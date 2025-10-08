UP में नेशनल हाइवे की पटरियों पर अवैध ढंग से कारोबार, खतरे की परवाह नहीं

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क के दोनों किनारों पर अवैध दुकानें लगी हैं जो यातायात को बाधित कर रही हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस और एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है लेकिन तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है खासकर शीतलहर और कोहरे के मौसम में।

जागरण संवाददाता, हरैया, बस्ती। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की दोनों पटरियों पर अवैध ढंग से कारोबार चल रहा है। कोई सिरका बिक्री के लिए गुमटी डाल रखा है तो कोई लिक्विड यूरिया बेच रहा तो कोई गिट्टी-बालू की दुकान किए हुए हैं। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हाईवे प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

हाईवे पर विविध तरह के अस्थाई कारोबार से सुरक्षित यातायात नहीं हो पा रही है। प्रत्येक राहगीर व वाहन चालकों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। जनपद की सीमा घघौवा से लेकर बस्ती तक दोनों पटरियां अतिक्रमण की जकड़न में हैं। जहां टायर पंचर रिपेयर, हाईब्रिड वाहनों के लिए यूरिया पंप, चाय व जलपान का व्यवसाय चल रहा है।

बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो पटरी खाली न होने से हाईवे पर संसारीपुर चौराहे पर खड़े ट्रेलर में भिड़ने से निजी यात्री बस पर सवार उन्नीस लोगों की मौके पर जान चली गई थी। टोल प्लाजा चौकड़ी के निकट गन्ना लाद कर खड़े ट्रक में घुसने से दो युवकों की जान जा चुकी है।