UP में नेशनल हाइवे की पटरियों पर अवैध ढंग से कारोबार, खतरे की परवाह नहीं
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क के दोनों किनारों पर अवैध दुकानें लगी हैं जो यातायात को बाधित कर रही हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस और एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है लेकिन तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है खासकर शीतलहर और कोहरे के मौसम में।
जागरण संवाददाता, हरैया, बस्ती। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की दोनों पटरियों पर अवैध ढंग से कारोबार चल रहा है। कोई सिरका बिक्री के लिए गुमटी डाल रखा है तो कोई लिक्विड यूरिया बेच रहा तो कोई गिट्टी-बालू की दुकान किए हुए हैं। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हाईवे प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
हाईवे पर विविध तरह के अस्थाई कारोबार से सुरक्षित यातायात नहीं हो पा रही है। प्रत्येक राहगीर व वाहन चालकों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। जनपद की सीमा घघौवा से लेकर बस्ती तक दोनों पटरियां अतिक्रमण की जकड़न में हैं। जहां टायर पंचर रिपेयर, हाईब्रिड वाहनों के लिए यूरिया पंप, चाय व जलपान का व्यवसाय चल रहा है।
बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो पटरी खाली न होने से हाईवे पर संसारीपुर चौराहे पर खड़े ट्रेलर में भिड़ने से निजी यात्री बस पर सवार उन्नीस लोगों की मौके पर जान चली गई थी। टोल प्लाजा चौकड़ी के निकट गन्ना लाद कर खड़े ट्रक में घुसने से दो युवकों की जान जा चुकी है।
हरैया के निकट ही एक निजी अस्पताल के एंबुलेंस में बोलेरो भी आगे पटरी पर अतिक्रमण के चलते ठोकर मार दिया था। तेनुआ गांव के पास हाईवे पर ही पटरी पर अतिक्रमण के चलते रोडवेज की बस एक रिहायशी पक्के मकान को तोड़ते हुए निकल गई।
गनीमत यह रही कि रात्रि कालीन घटना में घर में सोए लोग बाल-बाल बच गए। यह तो महज कुछ घटनाओं की बानगी भर है। ऐसी तमाम घटनाओं से प्राय: लोग अपंग होने के साथ जान भी गंवा रहे हैं।
हाईवे की पटरियों पर अतिक्रमण गंभीर विषय है। ऐसे लोग खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें, दुकानों को काफी पीछे रखें। दुर्घटना से बचाव हो सके इसके लिए विशेष अभियान चला कर अस्थाई हो स्थाई , हाइवे की सीमा का अतिक्रमण हटाया जाएगा। - संजय सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी, हर्रैया
आगामी दिनों में शीतलहर व कुहरे का प्रकोप बढ़ेगा तो ऐसे अतिक्रमण सुरक्षित यातायात में बाधा बनेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हाईवे को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
-सत्येन्द्र सिंह, एसडीएम, हर्रैया
