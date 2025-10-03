बस्ती में दर्दनाक हादसा, मूर्ति विसर्जन से वापस लौट रहे युवक की ट्रॉली से गिरकर मौत
बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद घर लौटते समय एक युवक की ट्रॉली से गिरने से मौत हो गई। अतरौरा झाम गांव के अजीत सिंह प्रतिमा विसर्जन के लिए विक्रमजोत गए थे। वापसी के दौरान शंकरपुर गांव के पास हाईवे पर बैलेंस बिगड़ने से वह ट्रॉली से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
संवाद सूत्र, छावनी, बस्ती। नेशनल हाईवे पर गुरुवार की देर रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर घर वापस आते समय एक युवक की ट्रॉली से गिरने से मौत हो गई। इसके बाद गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची छावनी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
छावनी थाना क्षेत्र के अतरौरा झाम गांव निवासी 35 वर्षीय अजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह गांव में स्थापित दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित करने ट्रॉली पर बैठकर विक्रमजोत गए थे, प्रतिमा विसर्जन के बाद सभी लोग घर वापस लौट रहे थे।
अभी वह थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के समीप फोर लेन हाईवे पर ही थे, तभी अजीत का टाली से बैलेंस से बिगड़ गया और पीछे की तरफ गिर पड़े, जिससे उसकी गंभीर चोटें आई, साथ में मौजूद लोग उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत ले गए, जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है।
