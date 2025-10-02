Language
    रामलीला मंचन के बाहर युवकों के गुटों में लाठी-डंडे चले, भीड़ देखकर मच गई भगदड़; पुलिस की मौजूदगी में हुई घटना

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:35 AM (IST)

    युवकों के दो गुटों में लाठी-डंडे चलने से भगदड़ मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। रामलीला मंचन स्थल पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद यह घटना हुई जिससे पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और अभी तक घटना स्थल की पुष्टि नहीं हो पाई है।

    रामलीला मंचन के बाहर युवकों के गुटों में चले लाठी-डंडे।

    जागरण संवाददाता, गजरौला/अमरोहा। शहर की बस्ती स्थित रामलीला मंचन के पास में युवकों के बीच में विवाद हो गया। दोनों गुटों के बीच कहासुनी के बाद लाठी-डंडे चल गए। जिससे भगदड़ सा माहौल बन गया। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है।

    रामलीला मंचन के बाहर युवकों के गुटों में चले लाठी-डंडे

    प्रकरण बुधवार की रात का बताया गया है। बस्ती स्थित अवंतिका पार्क में रामलीला का मंचन चल रहा है। वहां पर युवा भी पहुंच रहे हैं। इस क्रम में किसी बात को लेकर युवकों के दो गुट आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। एक गुट के युवकों लाठी-डंडों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस दौरान किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    बस्ती की रामलीला के पास का मामला, वीडियो हुआ वायरल

    वीडियो में काफी संख्या में युवाओं की भीड़ नजर आ रही है। खास बात यह है कि रामलीला मंचन के दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद रहती है। इसके बाद भी इस तरह की घटना होने से पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

    कस्बा प्रभारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो प्राप्त हुआ है लेकिन, अभी तक वीडियो के स्थान की पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच कराई जा रही है। 