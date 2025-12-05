Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: मकान कभी किराए पर नहीं दिया, वोटर लिस्‍ट में जुड़ गए तीन किराएदारों के नाम

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मकान मालिक ने कभी अपना मकान किराए पर नहीं दिया, फिर भी वोटर लिस्ट में तीन किराएदारों के नाम दर्ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदाता सूची में जुड़ गया किरायेदार का नाम। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें मकान मालिक ने किराये पर मकान नहीं दिया है और तीन लोगों का नाम उसके पते से मतदाता के रूप में जुड़ गया हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब मकान मालिक किरायेदारों का नाम कटवाने के लिए भागदौड़ कर रहा है। बीएलओ ने नाम काटने से हाथ खड़े कर दिए तो मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया है।

    आवास विकास कालोनी कटरा में मकान नंबर 1573/8 की शशि श्रीवास्तव पत्नी सुनील कुमार ने जिलाधिकारी को नोटरी बयानहल्फी शपथ पत्र देकर कहा है कि उनके मकान में तीन नाम जोड़ दिया गया है, जिन्हें वह जानती, पहचानती नहीं है।

    बीएलओ से संपर्क करने पर बताया गया कि उक्त तीनों नाम उनके यहां किरायेदार के रूप में दर्ज हैं, जबकि शशि का कहना है कि उन्होंने अपना मकान कभी किराये पर नहीं दिया है।

    यह भी पढ़ें- SIR in UP: एसआईआर में चौंकाने वाला खुलासा, इस जिले से एक लाख लोग 'गायब'