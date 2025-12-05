SIR in UP: मकान कभी किराए पर नहीं दिया, वोटर लिस्ट में जुड़ गए तीन किराएदारों के नाम
जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें मकान मालिक ने किराये पर मकान नहीं दिया है और तीन लोगों का नाम उसके पते से मतदाता के रूप में जुड़ गया हैं।
अब मकान मालिक किरायेदारों का नाम कटवाने के लिए भागदौड़ कर रहा है। बीएलओ ने नाम काटने से हाथ खड़े कर दिए तो मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया है।
आवास विकास कालोनी कटरा में मकान नंबर 1573/8 की शशि श्रीवास्तव पत्नी सुनील कुमार ने जिलाधिकारी को नोटरी बयानहल्फी शपथ पत्र देकर कहा है कि उनके मकान में तीन नाम जोड़ दिया गया है, जिन्हें वह जानती, पहचानती नहीं है।
बीएलओ से संपर्क करने पर बताया गया कि उक्त तीनों नाम उनके यहां किरायेदार के रूप में दर्ज हैं, जबकि शशि का कहना है कि उन्होंने अपना मकान कभी किराये पर नहीं दिया है।
