जागरण संवाददाता, बस्ती। प्रधानों की दिलचस्पी कहें या आगामी चुनाव को साधने की तैयारी, अब उन्हें बाहरी मतदाताओं की याद आने लगी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ने के बाद बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है। एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और समानता) सूची से बाहर हुए 30 हजार लोग महज सात दिनों में मूल सूची में वापस हो गए हैं। 256 मृतक भी जिंदा हो गए हैं, जिन्हें बीएलओ की गड़बड़ी से मृतक दिखा दिया गया था।

निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भी जो प्रधान पहले एसआईआर अभियान में रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब वे भी जागरूक हो गए हैं। मुंबई, दिल्ली या बाहर अन्य शहरों में रहने वाले मतदाताओं को फोन कर गणना प्रपत्र भरने के लिए कह रहे हैं। अनुपस्थित मतदाता ग्राम प्रधान को संदेश भेज रहे हैं, जिस पर प्रधान अपने हिसाब से उन्हें सूची में नाम अंकित करा रहे हैं। यह ऐसे मतदाता हैं, जिनके घरों में लंबे समय से ताला लटक रहा है।

वह घर नहीं हैं, लेकिन प्रधानों को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि प्रधानी चुनाव भी इसी नए सूची से हो, जिसमें उनके मतदाताओं का नाम बाहर हो जाएगा। ऐसे में वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। कटे मतदाताओं के नाम अब वे सूची में शामिल कराने के लिए सक्रिय दिख रहे हैं। इस सक्रियता का असर रहा कि एएसडीडी सूची में आंकड़े धीरे-धीरे कम होने लगे हैं। महज सात दिनों में 29 हजार 914 मतदाता एएसडीडी सूची से घट गए। सबसे अधिक वह मतदाता घटे हैं, जिन्हें बीएलओ द्वारा पहले अनुपस्थित दिखाया गया था। अब उन्हें उपस्थित दिखाकर गणना प्रपत्र अपलोड किए जा रहे हैं।