    SIR in UP: बस्‍ती में 30 हजार लोग एएसडीडी सूची से हटे, जिंदा हो गए 255 मृतक

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    बस्ती में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा समय सीमा बढ़ाने के बाद एएसडीडी सूची से 30 हजार लोगों को हटा दिया गया है। इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    अपने घरों के विधानसभा क्षेत्रों में लौट आए सात हजार 467 लोग. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, बस्ती। प्रधानों की दिलचस्पी कहें या आगामी चुनाव को साधने की तैयारी, अब उन्हें बाहरी मतदाताओं की याद आने लगी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ने के बाद बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है। एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और समानता) सूची से बाहर हुए 30 हजार लोग महज सात दिनों में मूल सूची में वापस हो गए हैं। 256 मृतक भी जिंदा हो गए हैं, जिन्हें बीएलओ की गड़बड़ी से मृतक दिखा दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भी जो प्रधान पहले एसआईआर अभियान में रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब वे भी जागरूक हो गए हैं। मुंबई, दिल्ली या बाहर अन्य शहरों में रहने वाले मतदाताओं को फोन कर गणना प्रपत्र भरने के लिए कह रहे हैं। अनुपस्थित मतदाता ग्राम प्रधान को संदेश भेज रहे हैं, जिस पर प्रधान अपने हिसाब से उन्हें सूची में नाम अंकित करा रहे हैं। यह ऐसे मतदाता हैं, जिनके घरों में लंबे समय से ताला लटक रहा है।

    वह घर नहीं हैं, लेकिन प्रधानों को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि प्रधानी चुनाव भी इसी नए सूची से हो, जिसमें उनके मतदाताओं का नाम बाहर हो जाएगा। ऐसे में वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। कटे मतदाताओं के नाम अब वे सूची में शामिल कराने के लिए सक्रिय दिख रहे हैं। इस सक्रियता का असर रहा कि एएसडीडी सूची में आंकड़े धीरे-धीरे कम होने लगे हैं। महज सात दिनों में 29 हजार 914 मतदाता एएसडीडी सूची से घट गए। सबसे अधिक वह मतदाता घटे हैं, जिन्हें बीएलओ द्वारा पहले अनुपस्थित दिखाया गया था। अब उन्हें उपस्थित दिखाकर गणना प्रपत्र अपलोड किए जा रहे हैं।

    अब तक 13 हजार 846 का गणना प्रपत्र भरा जा चुका है। सात हजार 467 लोग ऐसे हैं, जो जिन्हें पहले दूसरे जगह स्थानांतरित दिखाया गया था, अब उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में वापसी कराई गई है। रविवार को बीएसए कार्यालय में शिक्षक मैपिंग का कार्य पूरा कराने में जुटे हैं। अधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण भी किया। मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती व एसडीएम राजेश यादव एसआईआर कार्यों का गहन निरीक्षण किया। वह मूडघाट में भी चल रहे अभियान का जायजा लिया। इस दौरान सीआरओ ने कहा कि बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) और बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) आपस में बैठक करते हुए मीटिंग प्रमाण पत्र बीएलओ एप पर अपलोड जरूर करें।

    एक सप्ताह में पहले और वर्तमान की स्थिति

    • मतदाता - पहले -अब -अंतर
    • मृतक -58568 -58313 -255
    • अनुपस्थित -76592 -62746-13846
    • स्थानांतरित -160783 -153316- 7467
    • समानता वाले- 33944- 35100 -1156
    • अन्य -13391 -3849 -9502

