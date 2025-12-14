SIR in UP: बाराबंकी में बीएलओ को नहीं मिल रहा गणना फॉर्म, चार दिन नहीं बढ़ रहा डिजिटाइजेशन
बाराबंकी में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को गणना फॉर्म नहीं मिल रहा है, जिससे डिजिटाइजेशन का काम प्रभावित हो रहा है। पिछले चार दिनों से डिजिटाइजेशन में कोई ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बाराबंकी। जिले में चार दिनों से गहन मतदाता पुनरीक्षण में वोटरों का डिजिटाइजेशन रुका हुआ है। बीएलओ को प्रपत्र नहीं मिल रहे है। अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक के तीन लाख 79 हजार से अधिक वोटरों के नाम चिह्नित कर डिलीट वाली सूची में डाल दिए गए हैं। 26 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन होना है, इसलिए कुछ ही फॉर्म में अंतर आ सकता है।
गहन मतदाता पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 11 दिसंबर को थी, जिसे बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दिया गया था। 11 दिसंबर के बाद से रविवार तक आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं है। बीएलओ घर-घर जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रपत्र लिए थे, वे वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसे फार्म 6677 हैं।
83.72 प्रतिशत डिजिटाइजेशन, मैपिंग का कार्य 90.43 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। डिलीट होने वाले लगभग 16.28 प्रतिशत वोटर हैं, जिनमें अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड और डुप्लीकेट शामिल हैं।
बीएलओ रोहित, अमति कुमार, दिनेश, श्रवण, मधु, रितेश गुप्ता आदि बताते हैं कि अब एसआईआर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आंकड़े बढ़ नहीं पाएंगे। कुछ लोगों ने फार्म वापस नहीं किए तो हैं, बहुत से लोग जिले से बाहर रहने लगे हैं।
डिलीट होने के बाद रामनगर में होंगे सबसे कम वोटर
दरियाबाद में 4.18 लाख 507 मतदाताओं में 3.55 लाख 838 वोटरों का डिजिटाइजेशन हुआ है, जो सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है। यहां 4.4 लाख 531 में तीन लाख 50 हजार 980 वोटरों का डिजिटाइजेशन हुआ है।
इसी तरह से बाराबंकी में 4.4 लाख 12 में 3.10 लाख 606 वोटर डिलीट होने के बाद शेष रहेंगे। जैदपुर में 4.5 लाख में 3.43 लाख, हैदरगढ़ में 3.50 लाख 586 में 2.97 लाख 849 वोटरों का डिजिटाइजेशन हुआ है।
रामनगर में सबसे कम वोटर डिलीट होने के बाद बचेंगे। यहां 3.48 लाख 534 थे, डिलीट होने के बाद 2.93 लाख 779 मतदाता शेष रहेंगे।
- मृतकों की संख्या : 71,549
- अनुपस्थित : 95,841
- शिफ्टेड : 1,77,549
- डुप्लीकेट : 26,614
- अन्य : 8044
- कटने वाले कुल वोटर : 3,79,595
क्या कहते हैं अधिकारी
जिले में 23.31 लाख 649 मतदाताओं में 19 लाख 51 हजार 808 वोटरों का डिजिटाइजेशन करा लिया गया है। मैपिंग का कार्य लगभग 17 लाख 65 हजार 53 मतदाताओं का पूर्ण कर लिया गया है। मृतक, डुप्लीकेट, अनुपस्थिति और शिफ्टेड मतदाताओं की सूची तैयार कर ली गई है। यह सभी नाम कट सकते हैं। -निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी बाराबंकी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।