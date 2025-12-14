SIR in UP: बाराबंकी में बीएलओ को नहीं मिल रहा गणना फॉर्म, चार दिन नहीं बढ़ रहा डिजिटाइजेशन

संवाद सूत्र, बाराबंकी। जिले में चार दिनों से गहन मतदाता पुनरीक्षण में वोटरों का डिजिटाइजेशन रुका हुआ है। बीएलओ को प्रपत्र नहीं मिल रहे है। अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक के तीन लाख 79 हजार से अधिक वोटरों के नाम चिह्नित कर डिलीट वाली सूची में डाल दिए गए हैं। 26 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन होना है, इसलिए कुछ ही फॉर्म में अंतर आ सकता है।

गहन मतदाता पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 11 दिसंबर को थी, जिसे बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दिया गया था। 11 दिसंबर के बाद से रविवार तक आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं है। बीएलओ घर-घर जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रपत्र लिए थे, वे वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसे फार्म 6677 हैं।

83.72 प्रतिशत डिजिटाइजेशन, मैपिंग का कार्य 90.43 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। डिलीट होने वाले लगभग 16.28 प्रतिशत वोटर हैं, जिनमें अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड और डुप्लीकेट शामिल हैं। बीएलओ रोहित, अमति कुमार, दिनेश, श्रवण, मधु, रितेश गुप्ता आदि बताते हैं कि अब एसआईआर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आंकड़े बढ़ नहीं पाएंगे। कुछ लोगों ने फार्म वापस नहीं किए तो हैं, बहुत से लोग जिले से बाहर रहने लगे हैं।

डिलीट होने के बाद रामनगर में होंगे सबसे कम वोटर दरियाबाद में 4.18 लाख 507 मतदाताओं में 3.55 लाख 838 वोटरों का डिजिटाइजेशन हुआ है, जो सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है। यहां 4.4 लाख 531 में तीन लाख 50 हजार 980 वोटरों का डिजिटाइजेशन हुआ है।

इसी तरह से बाराबंकी में 4.4 लाख 12 में 3.10 लाख 606 वोटर डिलीट होने के बाद शेष रहेंगे। जैदपुर में 4.5 लाख में 3.43 लाख, हैदरगढ़ में 3.50 लाख 586 में 2.97 लाख 849 वोटरों का डिजिटाइजेशन हुआ है।