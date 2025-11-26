Language
    पति रचा रहे थे दूसरी शादी, पहली पत्नी ने जमकर किया हंगामा; बुलानी पड़ी पंचायत

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    बस्ती के लालगंज में एक व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने जा रहा था। पहली पत्नी ने मंडप में पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को बुलाकर शादी रुकवा दी। दूल्हे के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिलने पर वधु पक्ष ने भी शादी से इनकार कर दिया। मामला फैमिली कोर्ट में होने के कारण पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शादी को रोक दिया गया।

    वर्ष 2014 में गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के सिहापार हुई थी रेनू की शादी। जागरण

    संवाद सूत्र, लालगंज, बस्ती। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का मामला मंडप तक पहुंच गया। पहली पत्नी ने न सिर्फ जमकर हंगामा मचाया बल्कि पुलिस को बुलाकर शादी रुकवा दी। मामला क्षेत्र के बर्तनिया गांव का है। यहां पर संतकबीरनगर के खलीलाबाद के पड़ोखर गांव से अमर नाथ अपनी बरात लेकर आए थे।

    दूल्हे के शादीशुदा होने की जानकारी जब वधु पक्ष को मिली तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि अमरनाथ की शादी पहले की 2014 में गोरखपुर के सहजनवा थाना के सीहापार गांव में रीनू से हुई थी।

    दोनों के बीच फैमिली कोर्ट गोरखपुर में केस चल रहा है। पत्नी की शिकायत पर शादी को रुकवा दिया गया। अभी फैमिली कोर्ट से मुकदमे का निस्तारण नहीं होने के कारण इस शादी को रुकवाया दिया गया।

    वहीं जब दुल्हन के घर वालों को उसके शादीशुदा व मुकदमे की जानकारी मिली तो पहले सोमवार की रात भर पंचायत चली फिर घर वालों व दुल्हन ने भी शादी से साफतौर पर इनकार कर दिया।