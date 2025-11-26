पति रचा रहे थे दूसरी शादी, पहली पत्नी ने जमकर किया हंगामा; बुलानी पड़ी पंचायत

संवाद सूत्र, लालगंज, बस्ती। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का मामला मंडप तक पहुंच गया। पहली पत्नी ने न सिर्फ जमकर हंगामा मचाया बल्कि पुलिस को बुलाकर शादी रुकवा दी। मामला क्षेत्र के बर्तनिया गांव का है। यहां पर संतकबीरनगर के खलीलाबाद के पड़ोखर गांव से अमर नाथ अपनी बरात लेकर आए थे।

