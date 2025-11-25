Basti News: बोलेरो चला रहे नाबालिग ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, लालगंज (बस्ती)। अपने ही परिवार की बोलेरो के चपेट मे आ जाने से 50 वर्षीय इंद्रकली देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना देवकुंडा गांव में हुई। दिवंगत के घर काफी समय से खराब हालत में घर पर बाेलेरो खड़ी थी।

परिवार के लोगों ने सोमवार को उसे बनवाने के लिए एक मिस्त्री को बुलवाया। गाड़ी को ठीक करने के बाद मिस्त्री घर वालों से यह कहकर अपने घर चला की अभी इसमें कुछ काम बाकी है, इसको अभी चलाना नहीं है।

उसके कुछ ही देर बाद एक नाबालिग लड़का गाड़ी में चाभी लगा कर उसे चालू कर दिया और इसी बीच घर से निकल कर सामने लगे हैंडपंप पर जा रही इंद्रकली के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।