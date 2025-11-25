Basti News: बोलेरो चला रहे नाबालिग ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत
बस्ती में एक नाबालिग लड़के ने बोलेरो से एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना देवकुंडा गांव में हुई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।
संवाद सूत्र, लालगंज (बस्ती)। अपने ही परिवार की बोलेरो के चपेट मे आ जाने से 50 वर्षीय इंद्रकली देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना देवकुंडा गांव में हुई। दिवंगत के घर काफी समय से खराब हालत में घर पर बाेलेरो खड़ी थी।
परिवार के लोगों ने सोमवार को उसे बनवाने के लिए एक मिस्त्री को बुलवाया। गाड़ी को ठीक करने के बाद मिस्त्री घर वालों से यह कहकर अपने घर चला की अभी इसमें कुछ काम बाकी है, इसको अभी चलाना नहीं है।
उसके कुछ ही देर बाद एक नाबालिग लड़का गाड़ी में चाभी लगा कर उसे चालू कर दिया और इसी बीच घर से निकल कर सामने लगे हैंडपंप पर जा रही इंद्रकली के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मां की मौत से उसके 25 वर्षीय बेटे अनुपम और 17 वर्षीय आलोक अनाथ हो गए। इंद्रकला की आकस्मिक मौत होते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटना से अनभिज्ञता जाहिर की। बताया कि कोई सूचना यह तहरीर नहीं मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।