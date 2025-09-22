Basti News: सरयू नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट, इन जगहों पर अब भी कटान जारी
बस्ती जिले में सरयू नदी का जलस्तर तेज़ी से घट रहा है लेकिन कई स्थानों पर कटान जारी है। मोजपुर गांव के पास कटाव रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं जबकि पकड़ी संग्राम में कृषि भूमि और एक घर नदी में बह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले तीन दिनों में सरयू नदी का प्रकोप बढ़ गया है।
संवाद सूत्र, दुबौलिया (बस्ती)। सरयू का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार की सायं 5 बजे नदी का जलस्तर खतरे के निशान 92.730 मीटर से 11 सेमी नीचे 92.620 मीटर पर रिकार्ड हुआ। जलस्तर अभी भी कम हो रहा है। नदी के घटते जलस्तर के चलते विकासखंड के कुछ जगहों पर कटान हो रही है।
बर्दिया लोहार, अशोकपुर तथा मोजपुर के पास धीरे-धीरे नदी कटान करती हुई गांव की तरफ बढ़ रही है। वही सरयू नदी की दूसरी धारा कुर्मीयाना के पास कृषि योग्य भूमि काटकर अपनी धार में समाहित कर रही है।
नदी और तटबंध के बीच रिंग बांध के निकट बसे मोजपुर गांव के निकट बाढ़ खंड विभाग की ओर से लगाए गए श्रमिक लगातार परकोपाइन व ईंट से भरी बोरियों को कैरेट में डालकर कटान रोकने के लिए नदी में डाल रहे हैं।
अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने बताया मोजपुर के निकट कटान को रोकने के लिए लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं अन्य जगहों पर अभी नदी गांव से दूर है।
नदी में समा रही कृषि योग्य भूमि
विक्रमजोत विकास क्षेत्र के पकड़ी संग्राम गांव के पास हो रही कटान में कृषि योग्य भूमि फसलें नदी की धारा में समा रही हैं। विकास क्षेत्र के रानीपुर कठवनियां, केशवपुर, भरथापुर, कल्यानपुर, पड़ाव, संदलपुर, भौसिया, कन्हईपुर, पकड़ी संग्राम, अर्जुनपुर, मड़ना माझा, माझा किता अव्वल गांवों के किनारों पर नदी कटान कर रही है।
सर्वाधिक तेज कटान पकड़ी संग्राम गांव में हो गयी है और गांव में बने ठोकरों व पेड़ों को नदी धारा में विलीन कर रही है। सरयू नदी के कटान में सोमवार को फसलें व खेत व आबादी की जमीन के साथ एक घर भी कट कर बह गया।
गांव निवासी तेज नरायण निषाद, दुर्गा सिंह, भगवानदीन, शशि कपूर, जोखू, शिव प्रताप, दीनानाथ चौधरी सहित लोगों ने बताया कि बीते तीन दिनों में सरयू का प्रकोप गांव पर बढ़ गया है।
