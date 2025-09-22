Language
    Barabanki News: चोरों ने छत से होकर चार लाख नकदी समेत आभूषण लेकर हुए फरार, परिवार ने लिया था कर्ज

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    बाराबंकी के दरियाबाद में एक घर में छत के रास्ते घुसे चोरों ने साढ़े चार लाख नकद और 10 लाख के जेवरात चुरा लिए। परिवार बरामदे में सो रहा था। सूर्य प्रकाश सोनी के घर हुई इस चोरी की जानकारी सुबह हुई। पुलिस जाँच कर रही है और घटना को संदिग्ध मान रही है।

    चोरों ने आभूषण के साथ नकदी लेकर हुए फरार।

    संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने करीब साढ़े चार लाख नकद, 10 लाख के जेवरात उठा ले गए। वारदात के समय पूरा परिवार बरामदे में सो रहा था, जिन्हें चोरी की भनक नहीं लग सकी।

    दरियाबाद के रोहिलानगर चौराहे पर स्थित घर में सूर्य प्रकाश सोनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हैं। सूर्यप्रकाश रियल स्टेट कारोबार का काम करता है, रविवार मध्य रात वह परिवार के साथ बरामदे में सो रहे थे।

    सोमवार सुबह जब नींद खुली तो ऊपर का दरवाजा खुला था। कमरों में सामान बिखरा पड़ा था व बक्से की कुंडी टूटी थी। बक्से में रखी साढ़े चार लाख रुपये, ढाई किलो चांदी, 40 ग्राम सोने के जेवरात चोर उठा ले गए थे। पुलिस ने छानबीन कर बयान लिये।

    प्रभारी निरीक्षक मनोज सोनकर ने बताया कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पूछताछ की जा रही है। साढ़े चार लाख रुपये नकदी चोरी की बात गृहस्वामी कह रहा है, जबकि वह खुद ऋण ले रखा है। अभी तहरीर नहीं मिली है। जांच जारी है।

    चोर समझ बुला ली पुलिस

    खजुरी गांव के पास एक मानसिक मंदित व्यक्ति को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पीआरवी पहुंची। जांच-पड़ताल में पता चला कि ग्रामीण जिस व्यक्ति को चोर बता रहे थे, वह मानसिक मंदित निकला।

