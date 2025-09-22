देह व्यापार का अड्डा बने गेस्ट हाउस को लेकर प्रशासन सख्त, लापरवाही पाने जाने पर रद होंगे लाइसेंस

अयोध्या में वेश्यावृत्ति के अड्डे बने गेस्ट हाउस का लाइसेंस रद होगा। पुलिस ने प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। फतेहगंज पुलिस चौकी के पास राणी सती गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अड्डा पकड़ा गया जिसमें 11 महिलाओं समेत 14 लोग गिरफ्तार हुए। पकड़ी गई महिलाएं गोरखपुर दिल्ली और बिहार की रहने वाली हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और शहर में निगरानी बढ़ाई गई है।

संवाद सूत्र, अयोध्या। वेश्यावृत्ति का अड्डा बने गेस्ट हाउस का अब लाइसेंस निरस्त होगा। इसके लिए पुलिस ने प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। इससे पूर्व घटना के बाद ही गेस्ट हाउस को प्रशासन की अनुमति पर सील किया जा चुका है। गत शुक्रवार को फतेहगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित खीरगली में संचालित राणी सती गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अड्डा पकड़ा गया था।

सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में गेस्ट हाउस से 11 महिलाओं सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई महिलाएं गोरखपुर, दिल्ली और बिहार की रहने वाली हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गेस्ट हाउस में यह कृत्य काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों ने फतेहगंज पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी तक निगरानी में लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं की गई है।

महिलाओं सहित गेस्ट हाउस संचालक फतेहगंज निवासी गणेश अग्रवाल व उसके कर्मचारी बीकापुर निवासी मयाराम और पप्पू को जेल भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त पांच युवक मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है।