नौ शिक्षकों को दिया 10 लाख रुपये अधिक वेतन, प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई कर भेजा गया नोटिस

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के छह कॉलेजों में नौ शिक्षकों को 10 लाख रुपये अधिक वेतन भुगतान करने का मामला पकड़ा गया है। प्रधानाचार्यों की संस्तुति पर इन्हें चयन तथा प्रोन्नत वेतनमान देने में नियमों की अनदेखी हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने चिह्नित शिक्षकों के वेतन भुगतान रोकते हुए वसूली के आदेश दिए हैं। वहीं संस्तुति करने वाले प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई का शिकंजा कसते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है।

वर्ष 2016 के बाद विनियमित हुए शिक्षकों को चयन तथा प्रोन्नत वेतनमान दिया गया। हालांकि उक्त शिक्षकों द्वारा निर्धारित मानक अवधि को तत्समय तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे में प्रधानाचार्यों की संस्तुति पर उक्त लाभ देने से पहले शिक्षकों के मानक और नियमों की अनदेखी हुई।

शासन एवं शिक्षा निदेशालय तक पहुंची उक्त गड़बड़ियों की जांच के लिए बीते दिनों वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को टीम संग जांच में भेजा गया। उक्त टीम ने परीक्षण के दौरान शिकायतों तथा आरोपों को सही पाया।

अनियमित भुगतान की जांच रिपोर्ट उक्त टीम द्वारा मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को तत्काल शिक्षकों को अधिक भुगतान हुए वेतन वापस जमा कराने का निर्देश दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण तिवारी ने बताया कि वेतन भुगतान पाने वाले शिक्षकों से अधिक मिली धनराशि वापस जमा करवाने का निर्देश प्रधानाचार्यों को दिया गया है। रिकवरी होने तक इन शिक्षकों के वेतन भुगतान को रोक दिया गया है।

अधिक वेतन पाने वाले शिक्षक नियम विपरीत चयन व प्रोन्नत वेतनमान पाने वालों में रामबाबा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक श्रीपाणि मिश्र को 2,32,986 रुपये, सहायक अध्यापक हरिश्चंद्र सिंह काे 68,288 रुपये अधिक वेतन भुगतान हुआ है। शांति आश्रम इंटर कालेज सया के प्रवक्ता वीरेंद्र पांडेय को 1,30,871 रुपये तथा सहायक अध्यापक दिनेश कुमार शुक्ल को 1,63,513 रुपये का अधिक वेतन भुगतान हुआ है।

मोतीलाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मालीपुर के सहायक अध्यापक सुशील सिंह को 70,722 रुपये व मनोज यादव को 68,874 रुपये अधिक वेतन भुगतान हुआ है। लक्ष्मी कुंवरि इंटर कॉलेज ताराकला के सहायक अध्यापक रवींद्र द्विवेदी को 37,182 रुपये दिया गया।