बस्ती के तिलकपुर में यूकेलिप्टस के पेड़ पर दिखे जटायु के वंशज, पर्यावरण प्रेमियों ने बताया शुभ संकेत

जागरण संवाददाता, बस्ती। जनपदवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कप्तानगंज रेंज के तिलकपुर गांव में पेड़ों पर अचानक जटायु के वंशज यानि गिद्ध दिखे तो लोग उन्हें कौतूहलवश देखते रहे। इनके दिखने की खबर मिलते ही गांव निवासी भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। सभी ने पेड़ों पर मौजूद गिद्धों की फोटो भी अपने मोबाइल के कैमरों में कैद की।

क्षेत्रीय वन अधिकारी शारदानन्द त्रिपाठी ने बताया कि यह भारतीय गिद्ध है जिसे जिप्स इंडिकस कहा जाता है। यह भारतीय उपमहादीप में पाया जाता है जो लगभग 99 प्रतिशत खत्म हो चुका है। ऐसे में इनका बस्ती में दिखना पर्यावरण प्रेमियों व वन विभाग के लिए एक शुभ संकेत है।

हल्के भूरे रंग का, मध्यम आकार के यह गिद्ध अचानक गुरुवार को तिलकपुर गांव में पहुंच गए। यूकेलिप्टस के पेड़ों पर बैठे तकरीबन 20 गिद्धों पर ग्रामीणों की नजर उस समय पड़ी जब गिद्धों के बच्चाें को कौवे परेशान कर रहे थे। लोगों ने पेड़ों पर गिद्धों को देखा तो उन्हें पुराने दिनों की याद आ गई है।