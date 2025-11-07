बस्ती जिले में 24 घंटे के अंदर थानाध्यक्षों के तबादला आदेश में बदलाव, जानिए किसे, कहां की मिली कमान

जागरण संवाददाता, बस्ती। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने गुरुवार की देर रात 24 घंटे के भीतर थानाध्यक्षों के तबादला आदेश में बदलाव कर दिया। वाल्टरगंज के थानेदार उमाशंकर तिवारी को पहले पुरानी बस्ती की कमान सौंपी गई थी। बाद में क्राइम ब्रांच से जयदीप दूबे को थाना प्रभारी बना दिया है। पुरानी बस्ती के थानेदार महेश सिंह मीडिया सेल के प्रभारी बनाए गए हैं। जबकि उमाशंकर तिवारी को लाइन में बुला लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोनहा थाने में तैनात थानाध्यक्ष चंदन कुमार का तबादला तीन माह पहले देवीपाटन के लिए और वाल्टरगंज में तैनात प्रभारी उमाशंकर तिवारी का स्थानांतरण संतकबीर नगर के लिए किया गया था। इन्हें रिलीव होना है। पहले विभिन्न पर्व के मद्देनजर इन्हें दीपावली तक जिले में बने रहने की छूट दी गई थी, अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की तरफ से बुधवार की रात जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें उमाशंकर तिवारी को वाल्टरगंज से हटाकर पुरानी बस्ती थाने की कमान सौंपी गई थी। पुरानी बस्ती थाने से एसओ महेश सिंह को हटाकर वाल्टरगंज भेजा गया था। बाद में इसे बदल दिया गया। अब वाल्टरगंज में चुनाव सेल से जयवर्धन सिंह को भेजा गया है। जबकि जयदीप दुबे को पुरानी बस्ती का थानेदार बनाया गया है।