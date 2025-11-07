Language
    बस्ती जिले में 24 घंटे के अंदर थानाध्यक्षों के तबादला आदेश में बदलाव, जानिए किसे, कहां की मिली कमान

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:19 AM (IST)

    बस्ती जिले में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने 24 घंटे के अंदर थानाध्यक्षों के तबादला आदेश में बदलाव किया है। वाल्टरगंज के थानेदार उमाशंकर तिवारी को पुरानी बस्ती भेजा गया था, लेकिन अब जयदीप दूबे को प्रभारी बनाया गया है। कई अन्य थानाध्यक्षों के भी तबादले किए गए हैं, और पुलिस अधीक्षक ने इसे जनहित में लिया गया निर्णय बताया है।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने गुरुवार की देर रात 24 घंटे के भीतर थानाध्यक्षों के तबादला आदेश में बदलाव कर दिया। वाल्टरगंज के थानेदार उमाशंकर तिवारी को पहले पुरानी बस्ती की कमान सौंपी गई थी। बाद में क्राइम ब्रांच से जयदीप दूबे को थाना प्रभारी बना दिया है। पुरानी बस्ती के थानेदार महेश सिंह मीडिया सेल के प्रभारी बनाए गए हैं। जबकि उमाशंकर तिवारी को लाइन में बुला लिया गया है।

    सोनहा थाने में तैनात थानाध्यक्ष चंदन कुमार का तबादला तीन माह पहले देवीपाटन के लिए और वाल्टरगंज में तैनात प्रभारी उमाशंकर तिवारी का स्थानांतरण संतकबीर नगर के लिए किया गया था। इन्हें रिलीव होना है। पहले विभिन्न पर्व के मद्देनजर इन्हें दीपावली तक जिले में बने रहने की छूट दी गई थी, अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

    पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की तरफ से बुधवार की रात जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें उमाशंकर तिवारी को वाल्टरगंज से हटाकर पुरानी बस्ती थाने की कमान सौंपी गई थी। पुरानी बस्ती थाने से एसओ महेश सिंह को हटाकर वाल्टरगंज भेजा गया था। बाद में इसे बदल दिया गया। अब वाल्टरगंज में चुनाव सेल से जयवर्धन सिंह को भेजा गया है। जबकि जयदीप दुबे को पुरानी बस्ती का थानेदार बनाया गया है।

    पैकाैलिया के प्रभारी निरीक्षक गौर सुभाष मौर्य को विशेष जांच प्रकोष्ठ में तैनात कर दिया गया। उनके स्थान पर दुबौलिया के एसएचओ कृष्ण कुमार साहू को पोस्ट किया गया है। इसी तरह एसएचओ गौर परमाशंकर यादव की जगह पर स्वाट प्रभारी संतोष कुमार को तैनाती दी गई है। असनहरा चौकी प्रभारी शशांक सिंह को प्रोन्नत कर उन्हें दुबौलिया थाने का नया एसओ बनाया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कहा कि जनहित में यह निर्णय लिए गए हैं। जिनका स्थानांतरण अन्य जनपदों में पहले हुआ था, उन्हें रिलीव किया जाना है।

    चंदन कुमार को पुलिस लाइन से स्वाट प्रभारी और स्वाट प्रभारी सन्तोष कुमार को एसओ गौर बनाया गया है। पैकोलिया के सुभाष मौर्या को हटाकर विशेष जांच प्रकोष्ठ में भेजा गया है। असहरा चौकी प्रभारी शशांक सिंह को दुबौलिया का थानेदार बनाया गया है।