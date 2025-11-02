Language
    बस्ती में लोन जमा करने को लेकर गाड़ी मालिक और कंपनी एजेंट के बीच विवाद, मारपीट में एक की हालत गंभीर

    By Dharmendra Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:50 PM (IST)

    बस्ती में लोन की किस्त जमा करने को लेकर गाड़ी मालिक और फाइनेंस कंपनी के एजेंट के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    लोन रिकवरी के विवाद में मारपीट।

    संवाद सूत्र, दुबौला (बस्ती)। बकाया लोन जमा करने को लेकर गाड़ी मालिक और कंपनी के एजेंट के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    गौर थाना क्षेत्र के साड़ी कल्प टिनिच बुध बाजार निवासी बजरंगी गुप्ता ने बोलेरो फाइनेंस कराया है। सोमवार की सुबह वह बोलेरो लेकर बस्ती किसी काम से जा रहे थे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कटरा खुर्द के पास वह पहुंचे थे, तभी वहां पर संबंधित फाइनेंस कंपनी के एजेंट मोटरसाइकिल से पहुंचे और उन्हें रोक लिया।

    इसके बाद बकाया लोन जमा करने को लेकर बातचीत होने लगी। इस दौरान पहले दोनों लोगों में कहासुनी हुई उसके बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। आरोप है कि बजरंगी गुप्ता की लात घुसे और डंडे से पिटाई की गई। साथ ही पैसे छिनैती का भी आरोप लगा है।

    घटना के बाद फाइनेंस कंपनी के चारों लोग मौके से फरार हो गए। घटना में घायल बजरंगी गुप्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जहां इलाज चल रहा है।

    सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विवाद की सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची थी। घायल का इलाज चल रहा है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।