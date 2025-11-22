राम मंदिर ध्वजारोहण: बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर रात से लागू होगा रूट डायवर्जन, भारी वाहनों पर तीन दिनों तक रोक
अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के चलते बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर आज रात 11 बजे से रूट डायवर्जन लागू होगा। 26 नवंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लखनऊ और गोरखपुर की ओर से आने वाले वाहनों को गोंडा, बलरामपुर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा। यातायात पुलिस डायवर्जन का सख्ती से पालन कराएगी।
जागरण संवादददाता, बस्ती। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या राममंदिर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर आज रात 11 बजे से ही अयोध्या आने वाले फोरलेन पर रूट डायवर्जन प्रभावी कर दिया जाएगा।
यातायात पुलिस के अनुसार, डायवर्जन प्लान 23 नवंबर की रात 11 बजे से 26 नवंबर की रात आठ बजे तक या कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान फोरलेन पर भारी वाहनों (ट्रक, डंपर, और बड़े मालवाहक) के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बस्ती लखनऊ की ओर से जाने वाले भारी वाहनों को इस बार जिले की बाहरी सीमाओं से ही डायवर्ट कर दूसरे मार्गों से भेजा जाएगा।
इसके मद्देनजर अयोध्या फोरलेन की तरफ जाने वाले प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। लखनऊ से बस्ती और गोरखपुर जाने वाले भारी वाहनों को रौनाही टोल प्लाजा या बाराबंकी से ही डायवर्ट कर गोंडा-बलरामपुर या पूर्वांचल ऐक्सप्रेस वे सुल्तानपुर- वाया अंबेडकरनगर, गोरखपुर डायवर्ट कर दिया जाएगा।
गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को संतकबीरनगर सीमा से रास्ते में बदलाव कर दिया जाएगा। यातायात पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस कर्मी तैनात कर डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
यह भी पढ़ें- PM In Ayodhya: अयोध्या की रामजन्मभूमि में तीन घंटे का पीएमओ, दिल्ली के पीएमओ से लगातार रहेगा संपर्क
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।