राम मंदिर ध्वजारोहण: बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर रात से लागू होगा रूट डायवर्जन, भारी वाहनों पर तीन दिनों तक रोक

जागरण संवादददाता, बस्ती। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या राममंदिर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर आज रात 11 बजे से ही अयोध्या आने वाले फोरलेन पर रूट डायवर्जन प्रभावी कर दिया जाएगा।

यातायात पुलिस के अनुसार, डायवर्जन प्लान 23 नवंबर की रात 11 बजे से 26 नवंबर की रात आठ बजे तक या कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान फोरलेन पर भारी वाहनों (ट्रक, डंपर, और बड़े मालवाहक) के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बस्ती लखनऊ की ओर से जाने वाले भारी वाहनों को इस बार जिले की बाहरी सीमाओं से ही डायवर्ट कर दूसरे मार्गों से भेजा जाएगा।