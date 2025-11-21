PM In Ayodhya: अयोध्या की रामजन्मभूमि में तीन घंटे का पीएमओ, दिल्ली के पीएमओ से लगातार रहेगा संपर्क

आनंदमोहन, जागरण, अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 नवंबर के कार्यक्रम के दिन तीन घंटे का पीएमओ भी बनाया जाएगा। पीएमओ में उसके अधिकारियों की तैनाती भी होगी। प्रधानमंत्री को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में आना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर प्रशासनिक स्तर पर उनके कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। रामजन्मभूमि में पीएमओ भी बनेगा। प्रधानमंत्री के प्रोटोकाल के अनुसार साकेत डिग्री कालेज में हेलीपैड तैयार हो गया है। लोक निर्माण विभाग के तैयार करने के बाद एक दारोगा को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में लगाया गया है। दिल्ली के पीएमओ से प्रधानमंत्री के दिल्ली उड़ने तक रामजन्मभूमि का पीएमओ उससे जुड़ा रहेगा।

प्रधानमंत्री की अगवानी करने वालों के नाम

महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व सांसद लल्लू सिंह के अलावा विधायक रामचंद्र यादव, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, विधायक डा. अमित सिंह चौहान, विधायक अभय सिंह, विधायक चंद्रभानु पासवान, विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के अलावा मंडलायुक्त राजेश कुमार, आइजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर होंगे। इनकाे बुके देकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना है।