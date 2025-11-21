Language
    PM In Ayodhya: अयोध्या की रामजन्मभूमि में तीन घंटे का पीएमओ, दिल्ली के पीएमओ से लगातार रहेगा संपर्क

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    PM Narendra Modi in Ayodhya For Dhwajarohan:  प्रधानमंत्री के प्रोटोकाल के अनुसार साकेत डिग्री कालेज में हेलीपैड तैयार हो गया है। लोक निर्माण विभाग के तैयार करने के बाद एक दारोगा को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में लगाया गया है। दिल्ली के पीएमओ से प्रधानमंत्री के दिल्ली उड़ने तक रामजन्मभूमि का पीएमओ उससे जुड़ा रहेगा।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

    आनंदमोहन, जागरण, अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 नवंबर के कार्यक्रम के दिन तीन घंटे का पीएमओ भी बनाया जाएगा। पीएमओ में उसके अधिकारियों की तैनाती भी होगी। प्रधानमंत्री को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में आना है।

    प्रधानमंत्री की अगवानी करने वालों के नाम
    महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व सांसद लल्लू सिंह के अलावा विधायक रामचंद्र यादव, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, विधायक डा. अमित सिंह चौहान, विधायक अभय सिंह, विधायक चंद्रभानु पासवान, विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के अलावा मंडलायुक्त राजेश कुमार, आइजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर होंगे। इनकाे बुके देकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना है।

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय व राममंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र रामजन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री के पहुंचने पर स्वागत करेंगे। बताया गया कि भाजपा के अन्य कई नेताओं के नाम भी सूची में पीएमओ को भेजा गया था। अभी सिर्फ नौ नामों की ही क्लीयरेंस मिलने की दबी जुबान से चर्चा है। वैसे प्रशासनिक अमला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला देकर ऐसी किसी जानकारी को आधिकारिक रूप से साझा नहीं करता जो उनके कार्यक्रम का हिस्सा हो। एयरपोर्ट, साकेत डिग्री कालेज के अलावा रामजन्मभूमि परिसर में चार-चार ग्रीन हाउस बनेंगे। ग्रीन हाउस प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावा एक अतिरिक्त होगा। एसपीजी के 22 नवंबर को पहुंचने की संभावना है।
    40 प्रतिशत होटलों के कमरे आरक्षित
    एसपीजी व अतिथियों के लिए 10 होटल के 40 प्रतिशत रूम आरक्षित करने का आदेश होटल प्रबंधन को जिला प्रशासन कील तरफ से है। होटलों के नाम पार्क इन बाय रेडिसन, पंचशील, ताराजी रिसार्ट, कोहिनूर पैलेस, होटल शाने अवध, होटल तिरुपति, होटल रामायणा, होटल क्लार्क इन एक्सप्रेस,होटल किनेस्को व होटल इरा बाय औचिर्ड बताये गये।