अदालत में गवाहों के नहीं आने से अमरमणि प्रकरण में टली सुनवाई, चर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण मामले में पूर्व मंत्री हैं आरोपित

जागरण संवाददाता, बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम व एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में चर्चित राहुल अपहरण कांड के मामले में शनिवार को गवाह नहीं आए। इस वजह से साक्ष्य व जिरह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। इस चर्चित प्रकरण में अब 15 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

पूर्व मंत्री अमरमणि न्यायालय से भगोड़ा घोषित हैं। महराजगंज और लखनऊ जिले में इनकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अपहृत राहुल के भाई कृष्णमुरारी का बयान गवाह के रूप में पूर्व में दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा सुपुर्दगी के गवाह शिवा का बयान भी हो चुका है। 29 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान दो गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं।